Совместное заявление глав делегаций сопредседателей стран Минской группы ОБСЕ

HAMBURG, 8 декабря 2016 - Мы, главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Айро - заявляем о намерении сохранять полную приверженность переговорному решению нагорно-карабахского конфликта.

В свете резкой эскалации насилия вдоль линии соприкосновения в апреле, мы выражаем озабоченность по поводу продолжающихся вооруженных инцидентов, в том числе отчетов об использовании тяжелых вооружений, и решительно осуждаем применение силы или угрозы применения силы. Нет военного решения этого конфликта, и нет никаких оснований для гибели и ранений гражданских лиц. Нам также известно о зверствах, совершенных на поле боя в апреле, которые мы осуждаем самым решительным образом. Мы обращаемся к сторонам с призывом подтвердить свою приверженность мирному урегулированию конфликта как единственному способу принести реальное примирение народов региона. Мы также призываем их строго придерживаться соглашений 1994/95 года о прекращении огня, которые составляют основу перемирия в зоне конфликта.

Мы призываем Ереван и Баку уважать соглашения, которые отражены в совместных заявлениях 16 мая после встречи на высшем уровне в Вене и 20 июня, после встречи на высшем уровне в Санкт-Петербурге. Мы приветствуем прогресс сторон в осуществлении обмена данными о пропавших без вести лицах под эгидой Международного комитета Красного Креста. Мы призываем стороны устранить все остающиеся препятствия на пути расширения миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ и добиться прогресса по предложению о создании механизма ОБСЕ по расследованию. Предложения должны быть реализованы совместно с немедленным возобновлением переговоров по урегулированию. Мы хотели бы повторить наш призыв к лидерам Азербайджана и Армении проявить гибкость и вернуться за стол переговоров с твердой целью продвижения к устойчивому миру на основе текущих рабочих предложений. Если прогресса не будет на переговорах, перспективы возобновления насилия будут только возрастать, и стороны будут нести полную ответственность.

Напомним сторонам, что урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского Заключительного акта, а именно: неприменения силы, территориальной целостности и равноправия и самоопределения народов, а также дополнительных элементах, как это было предложено президентами стран-сопредседателей, в том числе - возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана; промежуточный статус для Нагорного Карабаха для обеспечения гарантий безопасности и самоуправления; коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом; будущее определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления; право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места их прежнего проживания; и международные гарантии безопасности, которые будут включать в себя операции по поддержанию мира. Наши страны будут продолжать работать в тесном контакте со сторонами, и мы призываем их в полной мере использовать содействие Минской группы и сопредседателей в качестве посредников.

Страны-сопредседатели готовы провести встречу президентов Армении и Азербайджана, когда они будут готовы. Мы твердо убеждены, что президенты должны провести переговоры в духе доброй воли при первой же возможности. Непрерывный и прямой диалог между президентами, проводимых под эгидой сопредседателей, остается одним из важнейших элементов укрепления доверия и продвижения мирного процесса вперед.