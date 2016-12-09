США сдержанно отнеслись к заявлению Лаврова о прекращении боев в Алеппо

США "посмотрят", выполнит ли Россия свое обещание оказать содействие в деле прекращения боевых действий в восточной части Алеппо с целью содействовать эвакуации мирных жителей, заблокированных в этом городе из-за продолжительных боев.

"Наш подход с самого начала заключался в том, чтобы внимательно слушать то, что говорят россияне, но при этом пристально следить за их действиями. Поэтому соответствующее заявление России - это свидетельство того, что может произойти что-то позитивное, но надо подождать и посмотреть, действительно ли эти обещания будут претворены в жизнь", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на брифинге в Вашингтоне в четверг, 8 декабря.

Глава Госдепартамента США Джон Керри и его российский коллега Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров договорились продолжить обсуждение условий режима прекращения огня в Алеппо для безопасного вывода из города мирных жителей и доставки гуманитарной помощи, сообщили в Вашингтоне.

Ранее 8 декабря в кулуарах конференции ОБСЕ в Гамбурге глава МИД РФ заявил, что сирийская армия приостановила боевые действия в восточном Алеппо для проведения крупнейшей операции по выводу мирных жителей. Он сообщил, что из города будет выведена колонна из восьми тысяч человек.

Россия на протяжении многих недель утверждала, что ее войска не участвуют в боевых действиях в Алеппо. Представители РФ и США встретятся 10 декабря в Женеве для обсуждения ситуации в этом сирийском городе, добавил глава российского внешнеполитического ведомства.