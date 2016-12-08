Штайнмайер указал азербайджанскому журналисту

За процесс урегулирования карабахского конфликта не нужно винить ОБСЕ или же председательство. Об этом заявил глава МИД Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о «тупике в переговорах».

«Я не хочу показывать пальцем, но за это отвечают те, кто вызвал конфликт в апреле этого года, в результате чего пострадали много людей»,- ответил Штаймайер азербайджанскому журналисту.

По его словам, если бы ОБСЕ не смогло бы добиться де-эскалации, военный конфликт между Арменией и Азербайджаном с новой силой. «Сопредседатели работают для возобновления переговоров, но это нелегко сделать после апреля»,- заявил он.

Штайнмайер отметил, что хотел бы, чтобы стороны конфликта были бы более открыты и больше хотели бы достичь компромисса, но ОБСЕ не может заставить их, а может лишь подготовить почву для этого. «Необходима готовность сторон, без этого ОБСЕ не может создать стабильность»,- заметил он.

ОБСЕ конечно не может решить конфликты, в том числе конфликт в Карабахе, но может уменьшить риски. Об этом в ходе пресс-конференции в Гамбурге заявил глава МИД Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, ОБСЕ может уменьшить риски, предотвратить эскалацию конфликта и может конечно же попробовать внести свой вклад в процесс де-эскалации.

Штайнмайер отметил, что очень важно говорить с людьми, будь то в Ереване, Баку, Киев и Кишиневе. «Я сам посетил все эти столицы и говорил с людьми»,- заявил он.

В случае с Карабахом, ОБСЕ внесло вклад и помогло контролировать конфликт, отметил глава МИД Германии.

Он также подчеркнул, что главным являются усилия по восстановлению доверия – что является продолжительным процессом.