Лавров и Керри на СМИД ОБСЕ вспомнили о Карабахе

Приверженность достигнутым ранее договоренностям играет главную роль в решении других сложных проблем, включая нагорно-карабахский конфликт. Об этом, как сообщается на сайте ОБСЕ, на проходящем в Гамбурге 23 заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр сказал, что любые конфликты должны быть урегулированы в рамках существующих форматов с условием сохранения баланса интересов всех сторон. Карабахский конфликт представляет угрозу безопасности Европы. Как сообщается на сайте ОБСЕ, об этом на проходящем в Гамбурге 23 заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ заявил госсекретарь США Джон Керри. «Кризис на Украине – не единственная угроза, с которой столкнулась Европа. Затянувшиеся конфликты между Азербайджаном и Арменией, а также в Молдове, Грузии также представляют угрозу безопасности Европы», - отметил Керри.