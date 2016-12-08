В ЕС договорились по плану предоставления безвизового режима Украине и Грузии

Совет Евросоюза, Европарламент и Еврокомиссия подписали соглашение по плану предоставления безвизового режима гражданам Украины и Грузии, говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС. Стороны пришли к компромиссу по механизму, который может приостановить безвизовый режим в экстренных случаях, соглашение было достигнуто в среду. Ранее Совет ЕС выдвигал требование о таком механизме в качестве предварительного условия для отмены виз для граждан Украины и Грузии. В случае миграционного кризиса в одном или нескольких государствах-членах Евросоюза Брюссель мог бы задействовать эту меру по собственной инициативе или по требованию одной из стран объединения. Теперь за директиву должен проголосовать Европарламент, а затем ее должен официально подтвердить Совет ЕС. В декабре 2015 года Еврокомиссия сообщила, что Украина и Грузия выполнили все условия для либерализации визового режима с ЕС, однако Брюссель пока не принял соответствующее решение. В Киеве и Тбилиси рассчитывают, что визы для граждан двух стран отменят до конца года.