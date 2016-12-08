Британский парламент поддержал план правительства по "брекситу"

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Политика - 08 Декабря 2016, 10:08
Палата общин британского парламента высказалась в поддержку пошагового плана правительства о выходе страны из состава Евросоюза.

448 депутатов проголосовали "за", 75 - "против". Формальные переговоры с Брюсселем по поводу "брексита" начнутся, таким образом, не позднее конца марта будущего года.

Со своей стороны, правительство Терезы Мэй обязалось обнародовать основные детали предстоящего переговорного процесса с руководством ЕС, не вдаваясь при этом в какие-либо подробности, разглашение которых может ослабить позиции Британии на переговорах.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказалось за выход страны из состава ЕС.

В начале ноября Высокий суд постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора (формально запускающей процедуру выхода из Евросоюза) без одобрения парламента.

Предполагается, что переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза будут продолжаться около двух лет.

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