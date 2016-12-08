Палата общин британского парламента высказалась в поддержку пошагового плана правительства о выходе страны из состава Евросоюза. 448 депутатов проголосовали "за", 75 - "против". Формальные переговоры с Брюсселем по поводу "брексита" начнутся, таким образом, не позднее конца марта будущего года. Со своей стороны, правительство Терезы Мэй обязалось обнародовать основные детали предстоящего переговорного процесса с руководством ЕС, не вдаваясь при этом в какие-либо подробности, разглашение которых может ослабить позиции Британии на переговорах. В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказалось за выход страны из состава ЕС. В начале ноября Высокий суд постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора (формально запускающей процедуру выхода из Евросоюза) без одобрения парламента. Предполагается, что переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза будут продолжаться около двух лет.
Британский парламент поддержал план правительства по "брекситу"
- Политика - 08 Декабря 2016, 10:08