Битва за Алеппо: повстанцы просят дать им вывезти раненых

Сирийские повстанцы просят о пятидневном перемирии, чтобы эвакуировать раненых из районов в восточной части Алеппо, после того как они вывели все свои отряды из исторического центра - Старого города. Правительственные силы теперь контролируют 75% территории восточной части Алеппо и продолжают наступление. Бои за Старый город продолжались всю ночь со вторника на среду, сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Повстанцы удерживали территорию вокруг древней цитадели в центре Алеппо на протяжении последних четырех лет. США, Британия, Германия, Италия, Франция и Канада призвали противоборствующие стороны к немедленному прекращению огня, чтобы дать возможность сотрудникам ООН доставить гуманитарную помощь. Лидеры шести западных стран осудили Россию и Иран за поддержку, оказываемую силам Башара Асада. "Мы осуждаем действия сирийского режима и его иностранных сторонников, особенно России, за препятствование доставки гуманитарной помощи, а также решительно осуждаем атаки сирийского режима, которые привели к разрушению гражданских объектов и медицинских учреждений", - говорится в заявлении. Ракетный удар по базе Сирийские власти исключили возможность какого-либо перемирия в Алеппо. В понедельник Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН о недельном прекращении огня в Алеппо. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал остающихся в восточном Алеппо повстанцев боевиками-террористами, объединившимися вокруг группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России и других странах). Тем временем сирийское государственное информационное агентство Sana сообщило, что минувшей ночью Израиль нанес ракетный удар по военной базе "Маззех" неподалеку от Дамаска. По данным агентства, удар был нанесен несколькими ракетами класса "земля-земля", в результате на военной базе возник пожар, однако обошлось без жертв. Сирийские правозащитники подтвердили, что на территории базы ночью были слышны взрывы. Как передает агентство Франс пресс, израильские военные отказались от комментариев. Наступление сирийской армии продолжается при поддержке шиитских ополчений, финансируемых Ираном, и российской авиации. Россия, однако, утверждает, что ее авиация не бомбит сам Алеппо. Гибель российского полковника На подконтрольной повстанцам территории все еще остаются десятки тысяч мирных жителей. Запасы продовольствия на исходе, городские больницы в восточном Алеппо не работают. Как передает корреспондент Би-би-си в Алеппо Лиз Дюсет, власти Сирии готовятся открыть дополнительные гуманитарные коридоры. По информации сирийских правозащитников, удерживаемые повстанцами районы на юго-востоке Алеппо минувшей ночью подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. Полный контроль над Алеппо, вторым по размерам сирийским городом - стратегическая цель сил президента Башара Асада в борьбе против повстанцев. Ранее российское министерство обороны сообщило, что в Сирии погиб военный советник полковник Руслан Галицкий. Согласно информации министерства, он находился в Алеппо и попал под артиллерийский обстрел, который вели сирийские повстанцы. Полковник Галицкий получил тяжелое ранение и через несколько дней скончался в госпитале. Минобороны добавляет, что он представлен к государственной награде посмертно. Полковник Галицкий стал 23-м российским военнослужащим, погибшим с начала военной кампании России в Сирии.