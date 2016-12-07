Западные страны призвали ООН наказать виновников военных преступлений в Сирии

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция в среду, 7 декабря, обратились к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с призывом наказать виновных в нарушениях прав человека и военных преступлениях в Сирии. «Преступники не должны остаться безнаказанными", - говорится в обращении шести глав государств и правительств. "Мы готовы рассмотреть дополнительные рестриктивные меры в отношении частных лиц или учреждений, которые действуют в интересах или от имени сирийского режима", - говорится в послании. Ситуацию в Алеппо они охарактеризовали как "гуманитарную катастрофу" и потребовали "немедленного режима прекращения огня", чтобы оказать медицинскую помощь нуждающимся. "Осуждаем действия режима Асада и России" Лидеры шести стран подвергли жесткой критике действия сирийского правительства и его союзников. "Мы осуждаем действия сирийского режима и его зарубежных сторонников, прежде всего, России, по созданию помех для доставки гуманитарной помощи и резко осуждаем атаки сирийского режима на гражданские и медицинские учреждения, а также применение бочковых бомб и химического оружия", - подчеркивается в обращении.