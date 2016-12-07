Премьер Арцаха выступил в Конгрессе США

Премьер-министр Республики Арцах выступил 6 декабря на состоявшемся в Конгрессе США мероприятии, посвященном 25-летию независимости Арцаха.

На мероприятии присутствовали более десятка конгрессменов, представители исполнительной власти США и армянской общины.

В своих речах конгрессмены высказались в поддержку независимости и развития Арцаха, осудив апрельскую агрессию Азербайджана. Они заверили, что приложат все усилия для обеспечения мира в регионе.

В своем слове премьер Араик Арутюнян отметил, что проведение посвященной 25-летию независимости Арцаха мероприятия в стенах Конгресса США глубоко символично, поскольку ценностные платформы «двух наших государств совпадают». Более двух столетий назад американский народ боролся за независимость и сейчас строит родину своей мечты, где уважаются права всех и каждого, где все могут жить в безопасности и созидать, сказал премьер.

Он отметил, что несмотря на достижения в сфере защиты прав и свобод, Арцах пока не достиг желанного политического и социально-экономического уровня, и что самое главное, сохраняется угроза безопасности. Нам достался сосед, который культивирует фашизм на государственном уровне, сказал Арутюнян.

Он рассказал об экономических достижениях, отметив, что Арцах уже экспортирует электроэнергию в Армению, обеспечив свою собственную потребность. Причем, энергия производится с помощью возобновляемых источников. То есть, Арцах способствует экологической защите региона.

Премьер напомнил, что в экономике Арцаха присутствуют и иностранные инвестиции. Владельцем единственного сотового оператора в Арцахе является ливанский бизнесмен, есть в Арцахе и производства известных итальянских брендов.

И все же, наша экономика развивается с трудом, что обусловлено политикой Баку, сказал Арутюнян. Азербайджан продолжает блокаду Арцаха и Армении, угрожает сбивать гражданские самолеты и начать полномасштабную войну, препятствуя интересу и работе инвесторов и продвижению арцахских товаров на мировом рынке.

Напомнив об Апрельской войне, Араик Арутюнян отметил, что Азербайджан действовал наподобие Исламского государства, совершив варварские действия в отношении стариков и убитых солдат. Апрельская агрессия была терроризмом на государственном уровне, которая, увы, не получила соответствующую международную оценку, сказал он.

Спустя 4 дня после начала агрессии Баку запросил перемирие, что было обусловлено ответными действиями нашей армии. Премьер отметил, что тем не менее, около 10 тыс. жителей, или 7% населения Арцаха были вынуждены покинуть свои дома в приграничных населенных пунктах. А село Талиш опустело.

Араик Арутюнян отметил, что Арцах приветствует усилия ОБСЕ по поиску путей урегулирования и стабилизации ситуации. Народ Арцаха высоко ценит роль США в Минской группе ОБСЕ в деле сохранения мира и поиска путей урегулирования. Мы рады, что США разделяют нашу позицию по поводу недопустимости военных действий и защите прав народа Арцаха. Я благодарен и 7 американским штатам, признавшим независимость Арцаха – Род Айденд, Массачусетс, Мейн, Луизиана, Калифорния, Джорджия и Гавайи.

Араик Арутюнян счет неприемлемым разработку планов урегулирования без основной стороны конфликта – Арцаха. Арцах – надежный партнер мирового сообщества в деле сохранения регионального мира и стабильности, сказал он.

Премьер отметил, что воинственной риторике и действиям Баку сопособствует отсутствие адресных оценок международного сообщества и безнаказанность. Баку давно уже гордится нарушением всех договоров об обычных вооружениях, представляя угрозу всему региону. Несложно представить, какую угрозу применение тяжелых и других вооружений может представлять не только для региона, но и международной системы безопасности в целом. Но мир закрывает на это глаза, сказал он.

Между тем, после Апрельской войны против агрессора-Азербайджана нужно было применить конкретные меры. Инициатива конгрессмена Криса Смита о применении санкций против руководства Азербайджана укладывается в эту логику.

В контексе сохранения мира в регионе мы высоко ценим и предложения конгрессменов Эда Ройса и Элиота Энгеля, поддержанное 80 членами Конгресса, о том, чтобы отвести снайперов с передовой, разместить контролируемое ОБСЕ мониторинговое оборудование и визоры, чтобы выявить виновных в нарушении перемирия. Арцах, Армения и посредники ОБСЕ приветствовали эту инициативу, а Азербайджан отверг. Почему – судить вам, сказал премьер.

Рад, что в ходе прошедших выборов подавляющее большинство наших друзей были переизбраны в Конгресс. Мы также благодарены Конгрессу и всем американцам за ежегодную финансовую помощь. Это единственная иностранная официальная помощь народу Арцаха, отметил он.

На эти деньги проводится разминирование, проложена водопроводная сеть, сейчас строится новый реабилитационный центр. Спасибо за спасенные жизни, отметил Араик Арутюнян.

Призываю не упускать из внимания эти проблемы и вызовы и по возможности принимать участие в решении проблем, сказал премьер. Он добавил, что Арцах следует призыву Бенджамина Франклина и будет выстраивать безопасность параллельно с демократией.

Наш успех – это ваша удача, сказал он.