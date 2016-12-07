SOHR: Войска Асада заняли исторический центр Алеппо

В ходе масштабного наступления на востоке Алеппо сирийские правительственные войска отвоевали у повстанцев важные районы города. Как сообщил в среду, 7 декабря, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), под контролем Дамаска находится уже весь исторический центр Алеппо. Накануне SOHR сообщил, что войска президента Сирии Башара Асада заняли 75 процентов восточной части Алеппо, захвачены семь районов, в том числе стратегически важный большой квартал Аш-Шаар. Наступление на восточный Алеппо было начато в середине ноября. С тех пор свои дома оставили там более 50 тысяч жителей. Сирийский наблюдательный совет по правам человека имеет разветвленную сеть информаторов в Сирии, однако его информацию очень трудно проверить из независимых источников, отмечает агентство AFP. В то же время, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, бойцы умеренной оппозиции вынуждены были оставить город Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска. Около 3 тысяч бойцов сдали оружие и вместе с семьями выехали в провинцию Идлиб. В сообщении центра отмечается, что практически все здания в городе разрушены.