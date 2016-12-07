Трамп потребовал отменить заказ на новый президентский самолет

Избранный президент США Дональд Трамп призвал отменить контракт с компанией Boeing на строительство нового "борта номер один" из-за слишком высоких затрат на него. "Boeing строит совершенно новый 747 Air Force One для будущих президентов, но затраты на него вышли из-под контроля, составив более четырех миллиардов долларов", - написал Трамп в своем "Твиттере". Компания Boeing получила контракт на разработку самолетов нового поколения для президента США на базе коммерческого лайнера Boeing 747-8 в январе 2016 года. Пока что выполнение заказа находится на самой ранней стадии. Ожидается, что новые президентские самолеты поступят в эксплуатацию примерно в 2024 году. Трамп сможет воспользоваться ими только в случае переизбрания на второй президентский срок. На данный момент корпорации было перечислено порядка 170 млн долларов на разработку нового самолета. "Мы надеемся продолжить работать с ВВС США на последующих фазах программы, что позволит нам поставить лучший самолет для президента по самой лучшей цене для американского налогоплательщика", - говорится в заявлении компании. Представители переходной администрации США во вторник в ходе общения с журналистами сообщили, что стремление Трампа отменить контракт с корпорацией Boeing на строительство нового самолета связано с его желанием сберечь деньги налогоплательщиков. Главное бюджетно-контрольное управление США - независимый аудитор расходов правительства - оценило, что итоговая цена производства самолетов может превыситт 3,2 млрд долларов. Учитывая, что самолеты находятся лишь на стадии проектирования, в дальнейшем эта сумма может оказаться еще выше. Отказ администрации Трампа от постройки этих самолетов, скорее всего будет означать, что та сумма, которая уже была выплачена Boeing, вероятно, не будет возвращена. "Президентский самолет - это один из самых заметных символов США, а также офиса президента. Boeing 747-8 - единственный из всех производимых в стране, который полностью подходит для этого, отвечает всем требованиям, выполнение которых необходимо для обеспечения работы главы государства", - говорила в начале года министр ВВС Дебора Ли Джеймс. Производство используемых сейчас президентских самолетов заказал еще 1985 году президент США Рональд Рейган. Первый самолет был поставлен только в 1990 году, когда президентом был Джордж Буш.