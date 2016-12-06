Новым премьер-министром Франции назначен глава МВД 53-летний Бернар Казнёв. Он сменит на этом посту Манюэля Вальса, ушедшего в отставку и объявившего о намерении баллотироваться на пост президента Франции от Социалистической партии, сообщает во вторник, 6 декабря, AFP. Президент Франции Франсуа Олланд поручил Казнёву сформировать новый кабинет министров, однако больших перестановок в составе правительства не ожидается. Политическая карьера Казнёва в правительства началась в 2012 году, когда он был назначен государственным секретарем европейских дел. Позже Казнёв стал государственным секретарем бюджета при министре финансов, а в 2014 году возглавил министерство внутренних дел. Во время нападения террористов в Париже в январе 2015 года Казнёв отвечал за антитеррористические мероприятия. Претенденты в президенты Ранее, 1 декабря, 62-летний Олланд заявил, что не будет больше бороться за пост главы государства. Помимо Вальса, о желании участвовать в праймериз социалистов в январе 2017 года заявили бывший министр экономики Франции Арно Монтебур и бывший министр образования Бенуа Амон. Кроме того, претендовать на пост президента Франции будет экс-премьер Франсуа Фийон из партии "Республиканцы". Выборы нового президента страны пройдут в два раунда 23 апреля и 7 мая 2017 года.
Новым премьер-министром Франции назначен Бернар Казнёв
- Политика - 06 Декабря 2016, 13:33