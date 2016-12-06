Госсекретарь США призвал мир сохранить ядерную сделку с Ираном

Госсекретарь США Джон Керри в понедельник заявил, что ядерное соглашение, заключенное между Ираном и мировыми державами, сделало мир безопаснее, сообщает INTERFAX.RU. "В регионе стало безопаснее, в Германии и США стало безопаснее, в Европе безопаснее, в Израиле безопаснее, в мире безопаснее. От всех нас зависит, чтобы мы сохранили этот порядок", - сказал Керри на церемонии награждения орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". По его словам, президент США Барак Обама уже говорил с избранным президентом Дональдом Трампом о ядерной сделке Ранее избранный Трамп назвал соглашение "катастрофой" и "худшей сделкой, по которой велись переговоры"