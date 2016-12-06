Госсекретарь США призвал мир сохранить ядерную сделку с Ираном

  • Lragir.am
  • Политика - 06 Декабря 2016, 10:50
Госсекретарь США Джон Керри в понедельник заявил, что ядерное соглашение, заключенное между Ираном и мировыми державами, сделало мир безопаснее, сообщает INTERFAX.RU.

"В регионе стало безопаснее, в Германии и США стало безопаснее, в Европе безопаснее, в Израиле безопаснее, в мире безопаснее.

От всех нас зависит, чтобы мы сохранили этот порядок", - сказал Керри на церемонии награждения орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

По его словам, президент США Барак Обама уже говорил с избранным президентом Дональдом Трампом о ядерной сделке

Ранее избранный Трамп назвал соглашение "катастрофой" и "худшей сделкой, по которой велись переговоры"

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