Путин заявил о желании «успешно завершить свою карьеру»

Владимир Путин на встрече с работниками завода в Челябинске рассказал, что мечтает «успешно завершить карьеру». Глава государства также признался, что любит путешествовать Президент Владимир Путин на встрече с работниками ООО «Этерно» в Челябинске заявил, что рассчитывает успешно завершить свою карьеру и мечтает попутешествовать, сообщает «Интерфакс». Один из работников задал президенту вопрос, какая у него есть мечта. «Я хочу успешно завершить свою карьеру», — ответил Путин. Отвечая на вопрос о том, есть ли у него хобби, которым бы он хотел заняться, президент признался, что «очень любит путешествовать». «Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил», — рассказал Путин. По его словам, ему хотелось бы путешествовать «по-другому», «посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности».

