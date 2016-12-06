Россия и Китай блокировали резолюцию СБ ООН о перемирии в Алеппо

Россия и Китай на голосовании в Совете Безопасности ООН заблокировали резолюцию, призывавшую к семидневному прекращению огня в сирийском Алеппо. Представители делегаций США и Британии обвинили Россию в попытках сохранить военное преимущество в Алеппо на фоне гибели мирных жителей. Коалиция сирийских оппозиционных сил заявила, что после голосования задача прекращения огня ложится на отдельных членов СБ. За проект резолюции проголосовали 11 членов СБ ООН. Три делегации, Россия, Китай и Венесуэла, высказались против, Ангола воздержалась. В документе говорилось, в частности, что "все стороны сирийского конфликта должны незамедлительно прекратить любые атаки в городе Алеппо для срочного доступа гуманитарной помощи," передает Интерфакс. Комментируя решение о применении права вето, постпред России в СБ ООН Виталий Чуркин заявил, что голосование по проекту было инициативой США, которые "бесцеремонно давили" на соавторов резолюции. По словам российского дипломата, решения по примирению в Алеппо принимаются в ходе двустороннего диалога между США и Россией, и только эти переговоры могут "привести к конкретным результатам". "Госсекретарь Джон Керри работает с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым для достижения конкретных результатов, а когда они близки к договоренностям, кто-то дергает их за фалды, обычно это в Вашингтоне, то министерство обороны, то какие-то другие американские агентства", - заявил Чуркин. Представители британских и американских делегаций, в свою очередь, заявили, что причиной наложения вето является стремление России сохранить позиции армии Башара Асада, которая за последние недели вытеснила повстанцев из большей части города. "[Россия и Китай] решили наложить вето не потому, что им нужно время на переговоры, а из-за своей давней и ошибочной веры в деспота, который убил почти полмиллиона граждан своей страны", - заявил во время обсуждения проекта представитель Британии Мэттью Райкрофт. "Мы не достигли прорыва, потому что Россия больше сосредоточена на сохранении своих военных достижений, чем на помощи жителям Алеппо", - заявила замглавы американской делегации Мишель Сисон. В воскресенье минобороны РФ заявило о гибели двоих российских медсестер в районе Алеппо после обстрела оппозицией госпиталя, возложив вину за это на страны Запада. ООН и представители стран Запада критикуют Россию за авиаудары по Алеппо, жертвами которых становятся мирные жители. Западные лидеры неоднократно призывали Москву отказаться от военных действий в Алеппо.