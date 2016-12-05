Лавров: оставшиеся в Алеппо боевики будут считаться террористами

Россия будет обращаться с боевиками, которые откажутся выйти из Алеппо, как с террористами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Те вооруженные группировки, которые откажутся покидать восточный Алеппо, будут приравнены к террористам. Не желая уйти из Восточного Алеппо, они тем самым продолжат вооруженную борьбу. Мы будем обращаться с ними, как с таковыми, как с террористами, экстремистами. Будем поддерживать операцию сирийской армии против такого рода бандитских отрядов", - сказал глава МИД России после переговоров с главой МИД Филиппин Перфекто Ясаей. Режим прекращения огня в Алеппо вступит в силу после согласования маршрутов и сроков выхода боевиков из города, заявил Лавров. По его словам, "если российско-американское взаимодействие по этим вопросам даст результат, а у нас есть все основания полагать, что так оно и будет, то тем самым проблема восточного Алеппо будет решена эффективно". Лавров также уточнил, что консультации России и США по условиям выхода из Алеппо боевиков начнутся в Женеве во вторник вечером или в среду утром. Затрагивая тему проекта резолюции Совета безопасности ООН по Алеппо, Лавров заявил, что передышка лишь "даст боевикам возможность перегруппироваться и сохранить силы". По мнению Лаврова, ставить на голосование эту резолюцию в настоящий момент контрпродуктивно. Наступление продолжается Спустя три недели после начала операции в Алеппо правительственная армия контролирует около 70% территории , которую прежде занимали повстанцы. В понедельник представитель одной из повстанческих группировок в восточном Алеппо сообщил, что противники Асада отступили из районов Карм-эль-Джебель и Шаар. Корреспондент Би-би-си на месте говорит, что гуманитарные организации готовятся к еще большему наплыву беженцев. По некоторым оценкам, в находящихся под контролем повстанцев кварталах остаются около 250 тысяч человек. Запасы продовольствия и медикаментов почти исчерпаны. Полный контроль над вторым по размерам сирийским городом - ключевая цель сил президента Башара Асада в борьбе против повстанцев. Наступление сирийской армии продолжается при поддержке шиитских ополчений, финансируемых Ираном, и российской авиации. Россия утверждает, что ее самолеты не бомбят сам Алеппо.