Азербайджан не пропустил летевший в Сирию через Армению российский Ил-76

Воздушные власти Азербайджана не дали российскому военно-транспортному самолету Ил-76 пролететь в своем воздушном пространстве, из-за чего воздушное судно было вынуждено вернуться на аэродром вылета в Сочи. Как можно судить из разговоров между КП и пилотом, опубликованных блогером GalandecZP, Ил-76 летел по "сирийскому" направлению в Армению. "До Еревана долететь не можете. Не пускает Азербайджан. Пролет запрещен", - отмечает диспетчер. Затем экипаж самолета получает команду возвращаться в аэропорт назначения. "Финал закономерный - возврат на аэродром вылета. А раньше ведь пускали. Или что-то запретное везут", - прокомментировал инцидент блогер. Команду возвращаться в Сочи экипаж Ил-76 получил, находясь на выходе из Ростовской воздушной зоны. К настоящему моменту воздушное судно уже приземлилось на сочинском аэродроме, о чем свидетельствует размещенная в Twitter фотография.

