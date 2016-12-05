На президентских выборах в Австрии лидирует Ван дер Беллен

Бывший лидер "зеленых" Александр Ван дер Беллен лидирует на президентских выборах в Австрии. По предварительным данным, после подсчета бюллетеней, отданных на всех избирательных участках, он набирает 51,7 процента голосов. Его соперник - кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер - 48,3 процента. Сам Хофер признал свое поражение и поздравил соперника с победой. Обработка бюллетеней, которые были отправлены по почте, начнется в понедельник, 5 декабря, но при таком соотношении они уже вряд ли повлияют на исход выборов. Тем не менее, по словам сотрудников избирательной комиссии, в этот раз подсчет голосов будет крайне тщательным, а потому не исключено, что окончательные официальные итоги будут объявлены во вторник, 6 декабря. Почему жители Австрии выбирали президента трижды за год На президентских выборах в Австрии, которые состоялись 24 апреля, кандидаты от политических сил, входящих в правящую коалицию - Социал-демократической партии Австрии и консервативной Австрийской народной партии - впервые за послевоенное время не прошли во второй тур голосования. После чего федеральный канцлер Австрии Вернер Файман, являющийся также председателем Социал-демократической партии страны, объявил об уходе в отставку со всех постов. Он объяснил свой шаг тем, что потерял поддержку своего курса внутри партии. Во второй тур выборов вышли Норберт Хофер и Александр Ван дер Беллен. По итогам состоявшегося 22 мая голосования Ван дер Беллен опередил Хофера с минимальным отрывом, набрав 50,35 процента голосов, тогда как кандидат от АПС получил 49,64 процента. Перевес в пользу Ван дер Беллена составил немногим более 31 тысячи голосов. Явка во втором туре составила 72,7 процента. ПС обратилась в суд, и 1 июля Конституционный суд Австрии признал недействительным второй тур президентских выборов в связи с процедурными нарушениями в ходе голосования. Глава Конституционного суда Герхарт Хольцингер тогда заявил, что такое решение было принято ради укрепления доверия к демократическим процедурам и институтам правового государства.
На президентских выборах в Австрии лидирует Ван дер Беллен
- Политика - 05 Декабря 2016, 10:14