Премьер-министр Италии объявил о своей отставке после поражения на референдуме

Премьер-министр Италии Маттео Ренци признал поражение на референдуме о парламентской реформе и объявил о своей отставке. Несмотря на то что подсчет голосов еще не завершен, уже ясно, что большинство избирателей проголосовали против реформ, сказал премьер, заранее обещавший в случае такого исхода голосования покинуть свой пост. Ренци заявил, что по предварительному подсчету "абсолютно ясно", что предложение о реформах провалилось. Взяв на себя полную ответственность за поражение, он призвал лагерь оппонентов, призывавших голосовать против реформы, сформулировать свои предложения. "Я проиграл, и я говорю об этом вслух, хоть и не без комка в горле, ведь мы все-таки не роботы", - сказал премьер. "На сегодняшний день итальянская демократия базируется на парламентской системе. Когда мы выносили на голосование вопрос о доверии, мы предлагали упростить эту систему, упразднить двухпалатный парламент, снизить стоимость политического управления и расширить область прямой демократии. Именно эту реформу мы выносили на референдум, - пояснил Ренци. - Мы были недостаточно убедительны. Простите меня, но я ухожу без сожалений". Премьер объявил, что покинет свой пост, который он занимал 2,5 года. В понедельник после полудня он официально сообщит о своем решении кабинету, а затем подаст прошение об отставке президенту Италии. "Удачи всем нам", - закончил свою краткую речь премьер. Победа популистов Ранее два независимых опроса на выходе с избирательных участков, организованные телеканалами Rai и La7, показывают, что против реформ проголосовали около 60% участвовавших в референдуме граждан. Эти данные подтверждают и первые результаты подсчета голосов. Предмет референдума - реформа сената - считается не столь важным сам по себе, однако принципиальное значение голосованию придало обещание Ренци в случае поражения подать в отставку. По оценкам экспертов, состав и полномочия сената сами по себе не столь важны для общества, но граждане, недовольные наплывом иммигрантов с Ближнего Востока и экономической стагнацией, получили возможность выразить недовольство правительством. Кампанию под лозунгом "Скажи "Нет" возглавили антииммигрантская партия "Лига Севера" и популистское движение "Пять звезд" бывшего комика Беппе Грилло, призывающее следом провести референдум на тему отказа от евро. Один из лидеров "Пяти звезд" Луиджи Ди Майо уже заявил, что движение готово взять на себя управление страной. "С завтрашнего дня мы начинаем работу над созданием правительства "Пяти звезд", - сказал он. Лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини назвал результаты референдума "победой народа против могущественных сил трех четвертей мира" и призвал к незамедлительному проведению досрочных выборов.