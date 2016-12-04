Глава Пентагона заявил о готовности к длительному соперничеству с Москвой

США продолжат противостоять агрессии России и готовы к длительной конкуренции с Россией, заявил в воскресенье, 4 декабря, глава министерства обороны страны Эштон Картер. Выступая на форуме по вопросам национальной обороны, он в то же время заявил, что Соединенные Штаты должны поддерживать возможности для сотрудничества с РФ по тем направлениям, где интересы двух стран совпадают. "Мы не стремимся видеть в России врага, но мы будем защищать своих союзников и основанный на твердых принципах мировой порядок, и светлое будущее, которое он нам обеспечивает", - заявил глава Пентагона. Он также обвинил Москву в агрессивных действиях, обусловленных амбициями и необоснованными обидами, и подчеркнул, что Россия нарушила соглашение о контроле над вооружениями и нагнетала ядерную угрозу. В том числе Картер подверг критике действия РФ на Украине и в Сирии, а также обвинил Москву в кибератаках.