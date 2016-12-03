Министр иностранных дел Ирана осудил продление на 10 лет закона о санкциях против Тегерана, который предусматривает штрафы для американских компаний, ведущих бизнес с этой ближневосточной страной. Мухаммед Джавад Зариф заявил, что этот шаг нарушает условия ядерной сделки, которая была заключена в прошлом году. Зариф сказал, что продление санкций продемонстрировало, что американские власти не заслуживают доверия. Американские конгрессмены в ходе голосования пояснили, что продление закона не нарушит условий соглашения по ядерной программе Ирана, которое было заключено в прошлом году, так как является лишь продлением санкций, введенных много лет назад. В конгрессе США против сделки с Ираном выступали республиканцы. Некоторые сенаторы полагают, что благодаря продлению закона администрации избранного президента США Дональда Трампа будет легче ввести против Ирана новые санкции, если страна нарушит условия сделки.
МИД Ирана осудил решение конгресса США о продлении санкций
- Политика - 03 Декабря 2016, 15:32