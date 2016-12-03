МИД Ирана осудил решение конгресса США о продлении санкций

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Политика - 03 Декабря 2016, 15:32
Министр иностранных дел Ирана осудил продление на 10 лет закона о санкциях против Тегерана, который предусматривает штрафы для американских компаний, ведущих бизнес с этой ближневосточной страной.

Мухаммед Джавад Зариф заявил, что этот шаг нарушает условия ядерной сделки, которая была заключена в прошлом году.

Зариф сказал, что продление санкций продемонстрировало, что американские власти не заслуживают доверия.

Американские конгрессмены в ходе голосования пояснили, что продление закона не нарушит условий соглашения по ядерной программе Ирана, которое было заключено в прошлом году, так как является лишь продлением санкций, введенных много лет назад.

В конгрессе США против сделки с Ираном выступали республиканцы.

Некоторые сенаторы полагают, что благодаря продлению закона администрации избранного президента США Дональда Трампа будет легче ввести против Ирана новые санкции, если страна нарушит условия сделки.

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