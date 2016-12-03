МИД Ирана осудил решение конгресса США о продлении санкций

Министр иностранных дел Ирана осудил продление на 10 лет закона о санкциях против Тегерана, который предусматривает штрафы для американских компаний, ведущих бизнес с этой ближневосточной страной. Мухаммед Джавад Зариф заявил, что этот шаг нарушает условия ядерной сделки, которая была заключена в прошлом году. Зариф сказал, что продление санкций продемонстрировало, что американские власти не заслуживают доверия. Американские конгрессмены в ходе голосования пояснили, что продление закона не нарушит условий соглашения по ядерной программе Ирана, которое было заключено в прошлом году, так как является лишь продлением санкций, введенных много лет назад. В конгрессе США против сделки с Ираном выступали республиканцы. Некоторые сенаторы полагают, что благодаря продлению закона администрации избранного президента США Дональда Трампа будет легче ввести против Ирана новые санкции, если страна нарушит условия сделки.