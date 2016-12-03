Лавров положительно оценил новые предложения США по Алеппо

Новые предложения США по урегулированию ситуации в Алеппо во многом совпадают с подходами Москвы к решению этой проблемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр сказал о готовности к переговорам Об этом министр заявил на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с японским коллегой Фумио Кисидой. «Джон Керри на нашей с ним встрече в Риме передал американские предложения, которые идут в русле подходов, давно отстаивавшихся нашими экспертами на переговорах с американцами», — цитирует «Интерфакс» министра. «Мы готовы немедленно направить наших военных экспертов, дипломатов в Женеву для того, чтобы вместе с американскими коллегами согласовать с учетом американских предложений такие совместные действия, которые обеспечат уход всех боевиков, без исключения, из Восточного Алеппо, обеспечат беспрепятственные гуманитарные поставки жителям города и которые обеспечат налаживание нормальной жизни в Восточном Алеппо», — добавил министр. Глава МИД при этом подчеркнул, что это должны быть переговоры «на которых будут определены конкретные сроки выполнения всех тех шагов, которые требуются, чтобы преодолеть кризис в Восточном Алеппо и освободить его от боевиков».

