Конгресс США запретил финансировать военное сотрудничество с Россией

РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, ограничивающий сотрудничество с Россией в военных вопросах. В частности, запрещается выделять средства на военное сотрудничество с Россией, пока Москва не выполнит ряд условий. Среди них: передача Крыма Украине, соблюдение минских соглашений и "отказ от агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины". Также запрещено выделять средства на любые действия, которые "признавали бы российский суверенитет над Крымом". В Москве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что Россия не является субъектом минских соглашений, а Крым вошел в состав страны в результате референдума, в полном соответствии с международными нормами права. При этом запрет не распространяется на сотрудничество в области логистики по Афганистану. Министру обороны США разрешено временно приостанавливать действие запрета, но с уведомлением конгресса. Как и ожидалось, палата представителей выделила 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Однако половину этой суммы Киев сможет получить, когда уведомит Пентагон о том, что на Украине успешно проводят оборонные реформы. Также палата представителей одобрила расходы в 4,3 миллиарда долларов на борьбу с "российской агрессией". Деньги предложено выделить "на политическую, экономическую и публичную дипломатию", а также военную поддержку союзников по НАТО и стран-партнеров в Европе, Евразии и Центральной Азии. В законопроекте также говорится, что Россия "продолжает демонстрировать намерение расширить сферу влияния и ограничить влияние Запада в регионе и в глобальном масштабе". Законопроект был ранее принят сенатом. После окончательного согласования текста, который может потребовать дополнительных голосований, законопроект поступит на подпись президенту Бараку Обаме.