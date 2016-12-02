Командование Объединенной группировкой во время войны будут определять президенты

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал о деталях Соглашения об Объединенной армяно-российской группировке. Во время встречи с журналистами в Тавушском марзе Арцрун Ованнисян сказал, что речь идет не о создании новой группировки. «Речь идет о дислоцированных в Армении российских подразделениях, к которым в определенных ситуациях может присоединиться 5 корпус армянских вооруженных сил», сказал Ованнисян. Он добавил, что в мирное время командовать Объединенными войсками будет генерал-майор Андраник Макарян, а в военное время верховные главнокомандующие двух стран будут решать вопросы командования.