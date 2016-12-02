Борис Джонсон: Британия не будет мешать оборонной политике ЕС

Британия во время переговоров о выходе из ЕС не намерена блокировать попытки Евросоюза договориться о более тесном взаимодействии в оборонной политике, заявил глава британского МИД Борис Джонсон. По словам министра, Лондон не будет препятствовать дальнейшей интерграции ЕС - в том числе в деле выстраивания общего военного курса и политики по обеспечению безопасности. Как подчеркнул Джонсон, в интересах Британии после "брексита" поддерживать тесные связи с "сильным Евросоюзом". Будучи членом Евросоюза, Лондон принимал ограниченное участие в европейских военных инициативах и не поддерживал шаги, которые могли бы дублировать политику НАТО. Вместе с тем, по словам Джонсона, сильная оборонная политика не исключает переговоров - в частности, страны ЕС могут оказать дальнейшее давление на Россию. "Мы не можем нормализовать отношения с Россией и вернуться к замалчиванию проблем. Но как я уже говорил и повторюсь, Россия может завоевать всеобщее одобрение, прекратив бомбардировки в Сирии, усадив [президента Сирии Башара] Асада за стол переговоров и соблюдая Минские соглашения по Украине", - заявил глава Форин-офиса.