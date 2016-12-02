Избранный президент США Дональд Трамп сказал в ходе своего победного турне по стране, что собирается номинировать на должность главы Пентагона генерала морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса. "Он лучше всех", - сказал Трамп, выступая в рамках послевыборного тура в Цинциннати, штат Огайо. По словам Трампа, официально о решении назначить Мэттиса он объявит в понедельник 5 декабря. Мэттис известен по кличке "Бешеный пес". Он участвовал во многих крупных военных операциях, в том числе в "Буре пустыне", а также военных операциях в Афганистане и Ираке. 66-летний генерал известен своими достаточно провокационными заявлениями. В 2005 году Мэттис подвергся критике за высказывание о том, что в Афганистане "весело пострелять кое-каких людей". Отставной военный с недоверием относится к Ирану. Он также критиковал Россию из-за ситуации в Крыму и в восточных регионах Украины. Генерал активно критиковал политику администрации президента Барака Обамы на Ближнем Востоке. Мэттис покинул пост главы Центрального командования США в 2013 году. Согласно американскому законодательству, министр обороны США до своего назначения должен в течение семи лет не занимать каких-либо постов в армии страны. В случае Мэттиса конгрессу нужно принять закон, чтобы обойти это ограничение, поясняет Ассошиэйтед Пресс.