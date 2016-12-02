Трамп выбрал "бешеного пса" Мэттиса главой Пентагона

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Политика - 02 Декабря 2016, 10:41
Избранный президент США Дональд Трамп сказал в ходе своего победного турне по стране, что собирается номинировать на должность главы Пентагона генерала морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса.

"Он лучше всех", - сказал Трамп, выступая в рамках послевыборного тура в Цинциннати, штат Огайо.

По словам Трампа, официально о решении назначить Мэттиса он объявит в понедельник 5 декабря.

Мэттис известен по кличке "Бешеный пес". Он участвовал во многих крупных военных операциях, в том числе в "Буре пустыне", а также военных операциях в Афганистане и Ираке.

66-летний генерал известен своими достаточно провокационными заявлениями. В 2005 году Мэттис подвергся критике за высказывание о том, что в Афганистане "весело пострелять кое-каких людей".

Отставной военный с недоверием относится к Ирану.

Он также критиковал Россию из-за ситуации в Крыму и в восточных регионах Украины.

Генерал активно критиковал политику администрации президента Барака Обамы на Ближнем Востоке.

Мэттис покинул пост главы Центрального командования США в 2013 году.

Согласно американскому законодательству, министр обороны США до своего назначения должен в течение семи лет не занимать каких-либо постов в армии страны.

В случае Мэттиса конгрессу нужно принять закон, чтобы обойти это ограничение, поясняет Ассошиэйтед Пресс.

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