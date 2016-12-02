Олланд официально отказался идти на второй срок

Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не будет бороться за пост главы государства после окончания первого срока полномочий. Олланд напомнил о своих обещаниях и о мерах по их воплощению в жизнь Президент Франции Франсуа Олланд официально объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года, сообщает Le Figaro. «Я решил не выставлять свою кандидатуру для возобновления мандата», — заявил глава государства. Олланд выступил с обращением ​в Елисейском дворце, в ходе которого он напомнил о своих обещаниях во время предвыборной кампании и рассказал о мерах, которые были приняты для их выполнения. Президент признал, что при реализации некоторых из них были допущены ошибки, а результаты определенных мер, по его мнению, появятся только через некоторое время.

