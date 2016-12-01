Заявление делегации ЕС по поддержке выборов в Армении

Обеспечение свободы и справедливости на предстоящих парламентских выборах будет решающим с точки зрения укрепления демократии в Армении и дальнейших отношений с Европейским Союзом. Об этом отмечается в заявлении, распространенном делегацией Евросоюза в Армении.

«Следуя важным первым шагам по выполнению соглашения, достигнутого между правящей коалицией и оппозиционными партиями в направлении избирательных реформ, и совещаниям с представителями гражданского общества, ожидаем, что Правительство Армении приложит все усилия для воплощения в жизнь отмеченных реформ.

Высоко оцениваем приверженность властей обеспечению возможности открытой и свободной конкуренции. Ожидаем, что Центральная избирательная комиссия Армении, правоохранительные органы и судебная система приложат максимальные усилия для выполнения этого обещания. Основной предпосылкой обеспечения справедливого избирательного процесса мы считаем наличие политической воли», - подчеркивается в заявлении делегации ЕС.

В сотрудничестве с ООН и Соединенными Штатами, Европейский Союз, согласно заявлению, положительно отреагировал на просьбу Правительства Армении выделить финансовую помощь на реализацию пакета избирательных реформ. «Выделением ЕС до 7 млн. евро финансирования будет пополнен существующий финансовый дефицит, что позволит беспрепятственно осуществить соглашение, достигнутое относительно избирательных реформ. В этом содержится также поддержка при выполнении наблюдательской миссии на выборах. Вместе с финансированием, выделяемым Германией и Соединенным Королевством, европейская поддержка составит 90 процентов общей финансовой поддержки, выделяемой для избирательных процессов», - отмечается в заявлении делегации ЕС в Армении.

Европейский Союз, согласно документу, придает большую важность прозрачности, целостности и эффективности избирательных процессов. «Следовательно, мы продолжим оказывать помощь усилиям всех заинтересованных сторон в обеспечении полноценного соответствия избирательных процессов международным критериям, включая запрет применения административных ресурсов и исключение коррупционных проявлений в связи с выборами, а также гарантирование беспрепятственной работы наблюдателей и представителей СМИ.

Готовы продолжить поддержку Армении на пути к демократии в рамках будущего соглашения ЕС-Армения и более расширенного «Восточного партнерства», - говорится в заявлении делегации ЕС.