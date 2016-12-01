Сирийская оппозиция подтвердила переговоры с Россией в Анкаре

РИА Новости. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) подтвердила сообщения о закрытых встречах представителей России и сирийской оппозиции в Анкаре. "Встречи проходили три дня усилиями Турции, с большой осторожностью, участвовали группировки, на которые Турция может оказывать какое-то влияние", — рассказал РИА Новости член НКОРС Самир Нашар, отметив, что не знает, кто именно представлял Москву и Анкару. Оппозиционер добавил, что участники пытались выработать план по решению ситуации в Алеппо на основе предложений спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры о безопасных коридорах для выхода жителей в обмен на прекращение огня. "Однако, похоже, что не было достигнуто соглашение, так как осажденные в Алеппо отряды приняли твердое решение воевать до конца и не уходить" — сказал представитель НКОРС. Он отметил, что боевики в Алеппо принимали решения независимо от "командования за пределами города", в том числе представителей в Турции. Издание Financial Times ранее передало информацию о закрытых встречах со ссылкой на источники в оппозиции. По их данным, лидеры сирийской оппозиции при посредничестве Турции проводили с Россией секретные переговоры о прекращении боев в Алеппо, США в переговорах не участвовали.