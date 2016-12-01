Путин: Россия готова сотрудничать с США на равных

Президент Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с новой американской администрацией на равноправной основе. По его словам, у России и США общая ответственность за безопасноcть и стабильность в мире. "Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе", - сказал Путин в послании Федеральному собранию. - Рассчитываем на объединение с США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой - международным терроризмом". Накануне на международном форуме "Примаковские чтения" Путин напомнил, что и премьер Евгений Примаков также считал, что без серьезного партнерства России и США "справиться с современными масштабными вызовами будет очень сложно". "В последние годы, к сожалению, мы с вами это знаем, российско-американские связи существенно деградировали. Но это не наша вина", - сказал президент. По его словам, с приходом нового президента США "хотелось бы верить, что появится шанс наладить отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения международной стабильности и безопасности". "В ходе недавнего телефонного разговора с господином Дональдом Трампом мы сошлись во мнении, что нынешнее неудовлетворительное состояние российско-американских отношений, безусловно, нужно выправлять. Как я уже говорил, наша страна готова пройти свою часть пути", - рассказал Путин. В ходе предвыборной кампании Трамп не раз обещал, что в случае его победы российско-американские отношения улучшатся. В июле 2015 года, объявив о намерении выдвинуться на пост президента, Трамп сказал: "Я думаю, что буду отлично ладить с Владимиром Путиным". Менторские поучения "Мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. Мы хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее без чужих подсказок и непрошеных советов", - сказал Путин, выступая с посланием. По его словам, в последние годы Россия столкнулась с попытками внешнего давления, и "в ход было пущено все - от мифов про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы до травли наших спортсменов, включая паралимпийцев". "Заказные информационные кампании, изобретение и вброс компроматов, менторские поучения всем уже порядком надоели, если понадобится, мы сами кого надо можем поучить", - сказал Путин. "Мы не хотим противостояния ни с кем, оно нам не нужно, ни нам, ни нашим партнерам, ни мировому сообществу. В отличие от зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов, нам нужны друзья", - подчеркнул президент России. Незадолго до выступления Путина стало известно, что палата представителей конгресса США приняла законопроект, предполагающий создание специальной межведомственной группы, которая будет противостоять завуалированным попыткам России "оказывать влияние на граждан и правительства других государств". Комиссии, в частности, поручат "противодействовать политике России, направленной на оказание скрытого влияния". Законопроект предусматривает, что на разведку США в 2017 году выделят чуть более 70 миллиардов долларов. Речи об отмене санкций Запада тоже пока не идет - 18 ноября лидеры США, Германии, Британии, Франции, Италии и Испании на встрече в Берлине договорились о необходимости оставить в силе ограничения в отношении России. Западные страны неоднократно увязывали отмену экономических санкций, введенных из-за событий в Донбассе, с выполнением Минских соглашений. Путин, в свою очередь, на форуме Общероссийского народного фронта 22 ноября заявил, что Россия будет "тянуть как можно дольше" с отменой ответных санкций в отношении западных стран. В августе 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго против стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Однако на сегодняшнем послании президент заявил, что контрсанкции хоть и "помогли на внутреннем рынке нашим сельхозпроизводителям", но "это не может и, наверное, не будет вечно продолжаться". Он отметил, что и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке. Выступая с посланием к Федеральному собранию в 2014 году, Путин говорил о действиях зарубежных партнеров России намного жестче. "Разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно", - заявил два года назад президент. Путин также утверждал, что страну "в свое время хотели пустить по югославскому сценарию распада и расчленения со всеми трагическими вытекающими отсюда последствиями". "Не вышло. Мы не позволили. Была очевидна поддержка сепаратизма из-за "бугра", - отметил глава государства. О Турции ни слова Тему российско-турецких отношений Путин не затронул. Между тем, в 2015 году он посвятил ей значительную часть послания. Год назад 24 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, и в послании президент сказал, что за гибель российских военнослужащих в Сирии несет ответственность "часть сегодняшней правящей верхушки" Турции. Путин пообещал не забывать этого "пособничества террористам" и отметил, что "помидорами или какими то ограничениями в строительной и других отраслях" Турецкая сторона не отделается. Он добавил, что не понимает, зачем Турция сбила российский самолет. "Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив её разума и рассудка", - предположил Путин. При этом уже в августе 2016 года Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего главы государств объявили о планах восстановить отношения двух стран. Потепление отношений, как сообщалось, стало возможным после извинений за сбитый самолет со стороны Эрдогана.