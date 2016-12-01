РИА Новости. Россия останется стратегическим партнером Киргизии, но в военном плане республика должна опираться на свои собственные силы, заявил президент страны Алмазбек Атамбаев во время пресс-конференции по итогам года. "Считаю, что мы абсолютно правильно сделали по базе "Ганси" (авиабаза США в международном аэропорту столицы Киргизии, была выведена из страны по решению Атамбаева – ред.). Нравится это кому-то или нет. Пять лет прошло и время показало, что это было правильное решение. Киргизстан в будущем должен опираться только на свои силы. Это касается и российской базы", — сказал Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов. Президент отметил, что после окончания срока действия договора база "должна будет уйти" с территории Киргизии. "Конечно, это, может, кому-то не нравиться, но я смог донести эту мысль до президента России (Владимира Путина), и он меня понял", — подчеркнул Атамбаев. На территории Киргизии размещена объединенная российская военная база. Согласно двусторонним договоренностям, здесь находятся четыре объекта: авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант, испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. В 2009 году срок действия соглашения продлили на 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды.
Атамбаев заявил, что российская военная база "должна уйти" из Киргизии
- Политика - 01 Декабря 2016, 12:17