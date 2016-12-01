МИД РФ: Россия предпринимает меры по восстановлению отношений с Турцией

РИА Новости. РФ обсуждает с Турцией и предпринимает конкретные меры по шаговому возвращению к полноформатным отношениям, заявил журналистам замглавы МИД РФ Алексей Мешков. "Мы обсуждаем с нашими турецкими коллегами и предпринимаем конкретные меры по шаговому возвращению к полноформатным отношениям. Сегодняшняя встреча (глав МИД РФ и Турции) — один из шагов на этом пути", — сказал Мешков. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проведут в четверг двусторонние переговоры в турецком городе Аланья. В МИД РФ ранее заявили, что основными темами для обсуждения станут ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, прежде всего в Сирии, а также "модальности сирийского урегулирования с упором на его перевод в политическое русло посредством запуска инклюзивного национального диалога на основе общепризнанных принципов международного права". Анкара выступает за территориальную целостность Сирии и не допустит создания коридора между кантонами на севере страны, которые контролируются сирийской курдской Партией демократического союза (ПДС), говорится в заявлении, обнародованном в четверг по итогам шестичасового ночного заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции под председательством президента страны Тайипа Эрдогана. Турецкие власти считают ПДС террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). "На севере Сирии продолжается операция "Щит Евфрата", целью которой является обеспечение безопасности границ Турции и устранение угрозы от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций в регионе. Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и не позволит террористам PПK, ПДС и силам самообороны сирийских курдов создать "террористический коридор" на севере Сирии", — говорится в документе. Выражается обеспокоенность возможным изменением демографической структуры населения северного Ирака в связи с операцией по освобождению от ИГ иракского Мосула. Отмечается, что Турция может принять меры при угрозе своей безопасности, исходящей от действий РПК в районе иракского Синджара. "Некоторые страны проводят политику двойных стандартов в отношении террористов РПК, ПДС и FETÖ (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации попытки переворота в июле). Призываем эти государства изменить свою позицию", — говорится в заявлении СНБ Турции. В документе также содержатся обвинения в адрес правительства Сирии в атаках на гражданские объекты и призыв к мировому сообществу внести посильный вклад в прекращение гуманитарной трагедии в сирийском Алеппо, Отмечается важность прекращения боевых действий и доставки гуманитарной помощи в город.