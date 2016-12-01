Представители ООН опасаются уничтожения восточного Алеппо

Если не предпринять немедленных мер, охваченная боевыми действиями территория сирийского города Алеппо может превратиться с "одно гигантское кладбище". Такое заявление сделал представитель ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на экстренно созванном заседании Совета Безопасности, сообщает в четверг, 1 декабря, dpa. По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в связи с усилением авиаударов в восточной части Алеппо разворачивается "гуманитарная трагедия", причем ситуация ухудшается. За последние несколько дней этот район покинули примерно 70 тысяч человек, утверждает базирующийся в Англии Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR), выступающий в оппозиции к режиму в Дамаске. Попытка принять резолюцию Совбеза ООН, призывающую участников конфликта к перемирию, закончилась безрезультатно. Представители нескольких стран требовали от Совбеза высказаться в пользу десятидневного прекращения огня, чтобы в город могли пройти представители гуманитарных организаций. Против такой резолюции выступил представитель РФ Виталий Чуркин, заявивший, что гуманитарные проблемы используются Западом лишь как повод для продвижения политического плана по смене правительства в Дамаске.