Россия предупредила о намерении сбивать украинские ракеты около Крыма

Ракеты, которые Украина запустит в воздушном пространстве России, могут быть сбиты — такое уведомление для пилотов появилось в системе NOTAM. В Кремле подтвердили, что в переданной Киеву ноте указано: российская сторона будет сбивать украинские ракеты в случае угрозы Силы обороны России могут уничтожить украинские ракеты в том случае, если те будут запущены в зонах около Крыма, где Киев собирается провести ракетные стрельбы. Соответствующее предупреждение Министерства обороны России опубликовано внутри уведомления в системе оповещения пилотов и аэронавигационной информации NOTAM. В уведомлении указывается, что предупреждение российского ведомства было получено «в ответ на украинские NOTAM» об установлении запретных зон в «зоне полетной информации Симферополь» и «зоне полетной информации Одесса». Украинские предупреждения были выданы из-за проведения ракетных стрельб 1 и 2 декабря 2016 года, отмечается в уведомлении. На эти уведомления «был получен ответ от Министерства обороны Российской Федерации», указывается в NOTAM. В нем отмечается, что «в случае обнаружения запущенных ракет в указанном районе» они «будут уничтожены силами воздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации». Если «ракеты будут представлять угрозу российским объектам», то «будет нанесен ответный удар для уничтожения средств их запуска», отмечается в NOTAM. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/01/12/2016/583f49b09a79476437bd0bc0