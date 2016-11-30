Отношения между ЕС и Арменией и их перспектива

Отношения между ЕС и Арменией и переговоры по новому соглашению продолжают вызывать многочисленные дискуссии. Недавно комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан во время интервью Медиамакс отметил, что процесс переговоров вокруг всеобъемлющего соглашения подходит к концу. Попробуем понять, какое содержание может иметь планируемое соглашение. Метод кнута и пряника В академической литературе наиболее широко принятое определение отношений ЕС с вовлеченными в политику соседства странами – «метод кнута и пряника», где торгово-экономические отношения - это пряник, а проводимые многочисленные реформы со стороны ЕС внутри страны-соседа – кнут, «сеющий» демократию против антидемократических сил. Как правило, чем больше экономическая зависимость конкретной страны от ЕС, тем она более привержена к проведению законодательных изменений как в торгово-экономической области, так и в области демократии и прав человека. Так, Молдова, например, где более 60% товаров в 2014 году было экспортировано в страны ЕС, заняла первое место среди стран Восточного партнерства в течение того же года, своей готовностью к проведению законодательных изменений. Иными словами, стремление стран, соседствующих с ЕС, к проведению законодательных реформ, непосредственно связано с объемом их экономических отношений с ЕС, так как законодательные изменения облегчают экономическое сотрудничество и предоставляют стране-соседу новые экономические интересы. К сожалению, в случае с Арменией, процесс облегчения экономического законодательства уже не может иметь первостепенное значение, так как в настоящее время Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Следовательно, не удивительно, что в вышеуказанном интервью Хан указал: «В переговорах наблюдается хороший прогресс, однако нам не стоит недооценивать остающиеся вопросы, в основном касающиеся сферы торговли». Значит, конец? Означают ли препятствия в торгово-экономической области, возникшие по причине членства Армении в ЕАЭС, что планируемое соглашение будет нести скорее формальный технический характер, а не создаст действительно выгодные возможности для Армении? Ряд соглашений, заключенных между ЕС и Арменией в течение прошлого года, показывают, что Европейский союз пытается дать Армении иные «пряники», предлагая возможности действительно выгодного сотрудничества, которые находятся вне рамок контроля Евразийского экономического союза Не удивительно, что в 2016 году Армения присоединилась или получила предложение присоединиться к ряду проектов ЕС. Так, например, Армения стала членом программы «Горизонт 2020», которая обещает огромные выгоды для Армении в области науки. В ноябре 2016 года было объявлено, что начнутся переговоры между Ереваном и Брюсселем относительно присоединения Армении к Соглашению об общем авиационном пространстве. Это позволит значительно снизить стоимость авиаперевозок. В этом году был дан старт также процессу присоединения Армении к культурной программе Евросоюза «Творческая Европа», что дает возможность расширить сферу культурного обмена. Успешная реализация «пряников» позволит ЕС продвинуть в Армении пакет политических реформ – так называемый «кнут», «сеющий» демократию против антидемократических сил. Следовательно, можно ожидать, что планируемое всеобъемлющее соглашение также будет включать в себя возможности сотрудничества подобно вышеупомянутым программам. Так, например, если либерализация торговли невозможна из-за членства Армении в ЕАЭС, то в области инвестиций Армения может и должна проводить реформы, чтобы облегчить поток европейских инвестиций. Следовательно, новое соглашение несомненно будет включать пункты о сотрудничестве в области инвестиций. В течение 2016 года соглашения, достигнутые между Арменией и ЕС, показали, что при желании можно найти множество возможностей, чтобы сделать Армению ближе к Европе. Анна Памбухчян «Союз информированных граждан»
Отношения между ЕС и Арменией и их перспектива
- Политика - 30 Ноября 2016, 18:39