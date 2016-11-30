Пресс-секретарь президента о возврате территорий

Вопрос о возврате Азербайджану каких бы то ни было территорий может быть рассмотрен только в случае определения статуса Нагорного Карабаха, об этом в беседе с радио Азатутюн заявил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

Ранее в интервью агентству «Россия сегодня» Серж Саркисян заявил, что пять лет назад Армения готова была уступить Азербайджану 7 районов в обмен на статус Карабаха, был даже готовый документ, который Ильхам Алиев отказался подписать. Причем, Серж Саркисян ни словом не обмолвился о коридоре между Арменией и Азербайджаном.

Радио Азатутюн направило запрос в президентскую администрацию на предмет того, когда было принято решение сдать Азербайджану 7 районов, не означает ли это, что Карабах окажется в анклавном положении и не рассматривается ли это как угроза для Армении?

«Президент Армении в своем интервью коснулся не всех предложенных сопредседателями положений пакетного урегулирования, которые, как говорят сами сопредседатели, неотделимы друг от друга. Президент подчеркнул, что первым пунктом этих предложений значилось право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Все остальные элементы «производные». Все вопросы найдут свое логическое и справедливое решение параллельно урегулированию. Но пока не решен главный вопрос, пока нет определенности по статусу Арцаха, ни один вопрос не может быть решен», сказал Владимир Акопян.

Он также добавил: «Вопрос возврата каких-то территорий может быть рассмотрен только в случае определения статуса Нагорного Карабаха. Пакет урегулирования предполагает наличие сухопутной связи между Арменией и Карабахом. Об этом неоднократно говорила и Армения, и сопредседатели. Ни о каком анклавном существовании не может быть и речи. Речь идет не просто о дороге, которая свяжет Армению и Карабах, а о пространной, безопасной и непрерывной связи, которая будет в полной мере защищена от поползновений Азербайджана. Особенно после Апрельской войны нынешний статус являющихся зоной безопасности смежных территорий более чем оправдан, учитывая угрожающую народу Нагорного Карабаха непосредственную опасность».