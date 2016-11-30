В Кремле ждут разъяснений по заявлению Эрдогана о свержении Асада

РИА Новости. Слова президента Турции Тайипа Эрдогана по свержению сирийского президента Башара Асада не совпадают с позицией Москвы по урегулированию ситуации в Сирии; в Кремле надеются, что Анкара даст разъяснения по этому поводу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне Эрдоган рассказал, что Анкара начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению Башара Асада. "Заявление (Эрдогана) действительно стало новостью. Это очень серьезное заявление. Заявление, которое, в целом, диссонирует с предыдущими, и заявление, которое диссонирует с нашим пониманием ситуации, как государства, вооруженные силы которого единственные находятся в легитимном режиме на территории Сирийской Арабской республики, на основе обращения соответствующего легитимных властей, это очень важно помнить", — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о высказывании Эрдогана. Представитель Кремля также отметил, что пока рано говорить о возможном влиянии слов Эрдогана на российско-турецкие отношения. "Это заявление стало новым. Поэтому перед тем, как делать какие-то суждения, мы рассчитываем на разъяснение этой позиции", — добавил Песков. Представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что в сирийском вопросе Москва исходит из имеющихся договоренностей с Турцией. "Мы опираемся на те заявления, которые неоднократно делались Анкарой, в частности, руководителем Турции публично, и которые легли в основу тех договоренностей, в которых Турция участвует", — подчеркнула дипломат, добавив, что речь идет не только о двусторонних документах, но и международных соглашениях, к которым присоединилась Турция.