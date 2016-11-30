Армению и Азербайджан уговаривают присоединиться к России в Сирии - НГ

«Независмая газета» Освобождение северо-восточных районов Алеппо свидетельствует о возросшей мощи возглавляемых Россией коалиционных сил, действующих на стороне президента Сирии Башара Асада. Если темпы наступления на самый большой город Сирии будут сохранены, его освобождение может произойти совсем скоро. Значит, наступает переломный момент в вопросах урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР). Не исключено, что к процессу примирения сторон в стране в качестве голубых касок в скором времени подключатся воинские контингенты из ряда стран – союзников России и Сирии. Российские военно-дипломатические источники «НГ» в качестве таковых кроме Ирана называют Египет, Китай, Сербию и некоторые страны СНГ (в первую очередь Азербайджан и Армению). Видимо, не случайно после двух телефонных разговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с главой РФ Владимиром Путиным к контактам с Россией подключился президент Ирана Хасан Рухани. Как сообщает портал Iran.ru, в ходе телефонного разговора, состоявшегося вечером в понедельник, «собеседники (Путин и Рухани. – «НГ») условились продолжить тесное сотрудничество в целях обеспечения долгосрочной нормализации ситуации в Сирии и дали высокую оценку уровню российско-иранских взаимоотношений в сфере борьбы с международным терроризмом». Нет большого секрета в том, что основной успех боев в Алеппо обеспечили отряды курдов и шиитских ополченцев, которых готовили военные инструкторы и специалисты из России и Ирана. Овладев современными российскими вооружениями и боевой техникой, получив соответствующую тактико-огневую подготовку для боя в городе, они сумели переломить ситуацию и вытеснить отряды боевиков, поддерживаемых США и Турцией, в юго-восточную часть Алеппо. В немалой степени этому помогло применение новейших типов термобарических боеприпасов (из гранатометов, танков, БМП и т.п.), которые, попав в здание, практически выжигают помещение и находящихся в нем боевиков. Именно этим можно объяснить их паническое бегство в восточных районах Алеппо от наступающих на них войск Асада. Источники «НГ» отмечают, что телефонные звонки Эрдогана Путину были связаны не только с ситуацией в приграничных северных районах САР, где хорошо обученные курдские ополченцы вдруг начали одерживать внушительные победы, но и беспокойством за то, что Анкара больше не контролирует Алеппо. Ряд арабских СМИ отмечают, что турецкий президент стоит перед выбором: начать широкомасштабную войну с Дамаском или углубить военные отношения с Россией и войти в возглавляемую ею коалицию (именно в этом его в недавних телефонных разговорах убеждал Владимир Путин). Эрдоган пока, похоже, Путина не послушался. На прошлой неделе он открыто предлагал США, России и другим странам создать на севере Сирии бесполетную зону. Сирийские СМИ сообщают, что вчера турецкие самолеты бомбили территорию САР. Отмечается также, что Анкара начала патрулирование воздушного пространства в районе сирийского города Аль-Баб, где на прошлой неделе неизвестными самолетами были уничтожены несколько турецких солдат и бронетехника: «Патрулирование четырех истребителей F-16, которые вооружены ракетами «воздух–воздух», будет обеспечивать самолет-заправщик KC-135». Вчера арабские СМИ также сообщили, что сирийская армия и курдские ополченцы, начав наступление на Аль-Баб, выбили из деревни Азрак (5 км от Аль-Баба) боевиков Свободной сирийской армии, которых активно поддерживает Анкара. Были ли среди них турецкие солдаты и применяла ли Анкара свои военные самолеты против военнослужащих САР, не сообщается. В Дамаске утверждают, что турецкие солдаты ведут боевые действия в горах на севере Латакии против военнослужащих САР и курдских отрядов ополчения. Ранее сообщалось, что для этого используется и турецкая артиллерия. Как далеко зайдут противоречия между Дамаском и Анкарой, неизвестно. Но, похоже, несмотря на потепление отношений с Россией, из-за курдского фактора нельзя исключать начала активных боевых действий турецких войск не только против «Исламского государства» (ИГ – организация, запрещенная в РФ), но и против регулярной сирийской армии на севере САР. Этому может, конечно, помешать позиция России, а также ряда стран из числа ее союзников. Ливанское агентство As-Safir и ряд арабских изданий на прошлой неделе сообщили, что коалиционную группировку, в которой действуют самолеты Воздушно-космических сил РФ и сирийские ВВС, пополнили самолеты египетской армейской авиации. Подобную информацию растиражировали и некоторые российские СМИ. Источники «НГ» утверждают, что это соответствует действительности, как и то, что в составе российского спецназа в САР действуют и египетские военнослужащие (в качестве обучаемых). Сообщается, что в настоящий момент Москва согласовывает с Египтом и рядом других стран (КНР и страны СНГ) вопросы участия их военнослужащих в борьбе с террористами на территории САР. Источники сообщают, что «в Каир вчера прибыла делегация Воздушно-десантных войск РФ для обсуждениях этих и других вопросов военного сотрудничества». А в КНР в тренировочном центре Корла Народно-освободительной армии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в минувший понедельник начались антитеррористические учения. Их сценарий напоминает боевые действия, которые ведутся в Сирии. В маневрах ШОС участвуют горнострелковые подразделения армий КНР, России, Казахстана и Киргизии. Не исключено, что вопрос о возможном участии военных подразделений стран СНГ в антитеррористической борьбе на территории в Сирии будет поднят сегодня на очередном саммите глав военных ведомств СНГ, который пройдет в Москве. По официальной версии, на Совете министров обороны стран Содружества «предстоит обсудить шаги по организации совместной антитеррористической деятельности». Источники сообщают, что, по замыслу Москвы, после того как основные силы ИГ будут уничтожены, предполагается активное участие РФ и ее союзников по коалиции в САР в гуманитарных акциях (разминировании территории, посредничестве между конфликтующими сторонами и т.п.) и в миротворческом процессе. Известно, что Сербия на военных самолетах уже доставляла гуманитарные грузы в Сирию. А Минобороны РФ предлагало Азербайджану поучаствовать в разминировании территории САР. Правда, Баку пока отмалчивается.