Фракция Меркель в бундестаге назвала Россию угрозой миру в Европе

Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в бундестаге разработала внешнеполитическую стратегию в отношении России. Она изложена в документе, единогласно принятом во вторник, 29 ноября, передает агентство dpa. "Мир в Европе под угрозой. Поэтому содружество европейских государств не может мириться с агрессией России в Восточной Европе", - сказано в тексте. Блок консервативных партий, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), рекомендует Европейскому Союзу разработать более эффективную оборонную стратегию в рамках НАТО. В частности, речь идет об усилении разведки, укреплении сотрудничества в сфере закупки вооружений и в области транспортной авиации. В то же время парламентская фракция ХДС/ХСС выступает за возобновление переговоров в рамках формата "Совет НАТО-Россия". Предлагается создать совместный орган по укреплению доверия и предотвращению кризисов, в частности, в области информационной безопасности. Военные действия России на территории Украины неприемлемы Как указано в документе, угроза к восточным границам НАТО "приближается из-за агрессивной внешней политики России". Военные действия РФ на территории Украины неприемлемы, подчеркивают депутаты. "Когда принцип неприкосновенности границ не признается, а военное преимущество становится внешнеполитическим инструментом, в Европе открывается ящик Пандоры", - цитирует документ агентство dpa. Кроме того, отмечают немецкие парламентарии, поддерживая режим президента Сирии Башара Асада, Москва несет значительную долю ответственности за совершаемые Асадом в Сирии военные преступления против собственного народа. Противодействовать попыткам дискредитации правительства ФРГ Фракция ХДС/ХСС также обвинил российские власти в попытках разобщения населения на Западе, дискредитации политики правительства Германии и, в частности, канцлера ФРГ. Парламентарии указывают, что для этих целей Россия использует обширный набор средств - от деятельности спецслужб до киберсаботажа и финансовой поддержки правопопулистских партий в Евросоюзе. "Мы должны эффективно противодействовать этому вместе с нашими союзниками и партнерами", - призывает фракция ХДС/ХСС.