Эрдоган назвал свержение Асада целью турецкой военной операции в Сирии

Главной целью турецкой военной операции в Сирии является свержение режима Башара Асада, заявил во вторник, 29 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, турецкие войска вошли на территорию соседнего государства, чтобы "покончить с правлением тирана Асада, который терроризирует свою страну", "вернуть эту землю ее законным хозяевам" и "восстановить справедливость". Турецкая военная операция в Сирии началась в августе 2016 года и получила название "Щит Евфрата". Турецкие власти ранее заявляли, что ее целью является очищение территории северной Сирии на границе с Турцией от исламистов и курдских экстремистов. Она проводится в содействии с сирийскими повстанцами. На данный момент основные боевые действия в Сирии сосредоточены вокруг города Алеппо, откуда армия Асада при поддержке российских военных постепенно вытесняет повстанцев. На минувшей неделе Эрдоган дважды говорил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу одновременно ездил в Иран для обсуждения Сирии с другим ключевым сторонником Асада - иранским президентом Хасаном Роухани. Как предположил аналитик исследовательского центра SETA в Анкаре Джан Аджун в интервью Reuters, Турция пытается с помощью челночной дипломатии отстоять свои интересы в регионе, однако пока эта тактика не приносит существенных результатов.