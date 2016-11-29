Франция потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за Алеппо

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Алеппо, где уже несколько дней продолжаются ожесточенные бои. "Более чем когда-либо нам необходимо срочно принять меры для прекращения военных действий и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи [в Алеппо]", - заявил Эйро. По данным заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, почти 16 тысяч мирных жителей покинули восточные районы Алеппо из-за ожесточенных боев, которые развернулись в этой части города в последние несколько дней. Во вторник сирийские военные сообщили, что им удалось отбить у повстанцев более трети территории восточной части Алеппо. Правительственные войска и их союзники начали крупную операцию в Алеппо две недели назад. Захвату районов восточного Алеппо предшествовали массированные авиаудары по позициям джихадистов и повстанцев. По некоторым оценкам, в осажденном городе остаются около 250 тысяч человек. Как сообщают сирийские правозащитники, местные больницы на востоке Алеппо почти все разрушены, не хватает продуктов питания и лекарств. Продвижение сирийской армии в Алеппо за последние несколько дней стало самым серьезным ударом по повстанцам. Восточная часть города находилась под контролем противников Асада на протяжении четырех лет. За последний год сирийским войскам удалось добиться значительных успехов при поддержке российской авиации и финансируемых Ираном шиитских ополчений.