Для либерализации визового режима с ЕС понадобится не менее 1,5 лет

Предлагая либерализировать визовый режим, европейская сторона пытается указать Армении следующий серьезный шаг, который может последовать за подписанием Рамочного соглашения Армения-ЕС. Об этом в беседе с Lragir.am заявил национальный координатор Гражданской платформы Восточного партнерства ЕС в Армении, президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Напомним, что Европарламент накануне призвал правительство и внешнеполитическое ведомство ЕС начать переговоры с Арменией о визовой либерализации. «Переговоры с Арменией по Соглашению о глубоком и всеобъемлющем сотрудничестве с ЕС завершились, что является успешным образцом совмещения членства в ЕАЭС и участия в проектах ЕС. Учитывая этот прогресс, европейские депутаты призывают установить с Арменией безвизовый режим», говорится в сообщении. «Во-первых, Европарламент как политический орган более открыт для углубления сотрудничества с соседями, чем та же Еврокомиссия, но в любом случае, очевидна тенденция со стороны политических кругов Евросоюза, свидетельствующая о желании показать странам-партнерам перспективы дальнейшего сотрудничества с ЕС. Армении они также хотят указать, каким будет следующий шаг, если 24 ноября будет подписано Рамочное соглашение», сказал Борис Навасардян. По его словам, сроки либерализации визового режима будут зависеть от того, как скоро удастся имплементировать договоренности. «Если процесс будет интенсивным, и Армения проявит политическую волю к выполнению всех необходимых для либерализации шагов, то примерно за год можно завершить диалог и определить шаги, которые должна выполнить Армения. Еще порядка года понадобится для подготовки соглашения к подписанию. То есть весь процесс может занять около 1,5 лет, хотя по каким-то причинам он может затянуться», сказал Борис Навасардян. По его словам, власти Армении должны быть заинтересованы в форсировании этого процесса. «Но мы видим определенные инициативы, некоторые круги в обществе, которые, под давлением извне или в связи с неверной оценкой ситуации, противостоят определенным шагам, необходимым для визовой либерализации. То есть, тут будет важно проводить работу по осведомлению общества, чтобы люди могли понять, зачем это нужно и несет ли это в себе потенциал развития страны. Пока мы не видим, чтобы проводилась методичная работа. Но будем надеяться, что после подписания соглашения соответствующие шаги будут предприняты и властью, и гражданским обществом», сказал он. Борис Навасардян коснулся также перспектив Армении в случае либерализации визового режима. По его словам, для развития экономических, политических и иных отношений свободное передвижение является необходимым условием. «Так что, если мы хотим решения проблем, то нужно идти этим путем», отметил Навасардян.