Запад лишает Россию возможности сепаратных сговоров по Карабаху

Наш собеседник – руководитель Армянского института по международным проблемам и вопросам безопасности Степа Сафарян. Господин Сафарян, министры ИД Армении и Азербайджана Налбандян и Мамедьяров встретятся в начале декабря в Вене на полях министерской встречи ОБСЕ. До этого Баку и Ереван посетит глава МИД России Лавров. Что происходит, могут ли сторонам предложить новый план? Нет, думаю, Запад постепенно лишает Россию возможности сепаратных переговоров по Карабаху, так сказать, параллельно Минскому процессу. Пока нельзя утверждать, что Россия начисто лишена этой возможности. Но Запад извлек уроки из 2013-14 гг., когда Россия довольно умело нарастила риски для Армении и использовала их для включения Армении в ЕАЭС и отказа от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Теперь международное сообщество, начиная с сентября, пытается взять управление в свои руки, для чего и была инициирована женевская встреча. Причем, в последнее время встречи происходят исключительно в Москве, даже с участием сопредседателей Минской группы. То есть, Москву таким образом принуждают привязывать все инициативы к Минской группе. Как бы ни пытался Лавров предпринимать сепаратные шаги, местом этих инициатив политически Москва не становится, хотя и является ею географически. Лавров не может проводить свою линию и влиять на страны, например, «убедив» Армению не подписывать в Брюсселе новое соглашение с ЕС. Сейчас происходит просто конфликтный менеджмент. Если мы говорим о конфликте России и Запада в Минской группе, следует вспомнить и встречу Путин-Эрдоган. До встречи Эрдоган заверял, что будет обсуждать с Путиным и карабахский конфликт. Но итоги встречи разочаровали Азербайджан. Даже СМИ Азербайджана утверждают, что они успели обсудить все, кроме Карабаха. В турецких СМИ, правда, заявили, что Карабах на самом деле обсудили, и Эрдоган не забыл об открытой ране Азербайджана. Москва тоже пытается показать Анкаре, что сохраняет влияние по карабахской теме. Грубо говоря, это имитация, поскольку в основе российско-азербайджанской сделки по Карабаху – торг, и Азербайджан не намерен отдаваться с патрохами России и получить взамен Карабах, да и турки не станут забывать о проблемах с русскими, особенно, на Ближнем Востоке, и настаивать на решении во имя младшего брата. В этом смысле и Турция, и Россия, дабы успокоить Азербайджан, пытаются показать, что верны обещаниям: Эрдоган обсудил с Путиным проблему, Путин отправляет Лаврова в Баку и Ереван, и так далее. Этот визит связан также с диспозицией Вашингтон-Брюссель-Москва, в которой Россия пытается решать свои задачи путем манипуляции конфликтами. То есть, ожиданий от визита Лаврова и встречи Налбандян-Мамедьяров нет? Нет, предпосылок для изменения статус-кво нет, даже если кто-то и проявит интерес к этому. Возможен ли новый виток в карабахском урегулировании до апреля? Россия будет традиционно пытаться обострять ситуацию в зоне конфликта, обострять страхи той или иной стороны, чтобы вырывать выгодные для себя решения. Запад это уже видел не раз, теперь пытается взять штурвал в свои руки и не позволить таких развитий. Потому что Москва использует обострения в первую очередь для того, чтобы влиять на политику и решать свои задачи. Запад пытается взять управление, в том числе, чтобы не допустить спекуляции со стороны России на проблемах безопасности.