Соглашение с ЕС даст армянским бизнесменам привилегии – посол Франции

«Важным стимулом для французских инвесторов может стать подписание соглашения Армения-ЕС, которое позволит Армении с удвоенным запасом обращаться к потенциальным инвесторам: доступность рынка ЕАЭС и упрощенный обмен с ЕС», сказал посол.

Жонатан Лакотт отметил, что Армения представляла бы интерес, если бы стала мостом для ЕС в ЕАЭС и Иран, одновременно пользуясь преференциями ЕС. «Для развития торговли с Арменией необходимы только четкие, беспристрастные налоговые и таможенные правила. Я приветствую реформы, нацеленные на стимулирование инвестиций», сказал посол.

Отвечая на вопрос о предстоящем в будущем году в Ереване саммите франкофонии, посол Лакотт отметил, что это станет великолепным поводом для презентации Армении. Это станет крупнейшим мероприятием в независимой Армении – ожидается приезд 80 делегаций или 5000 человек. Президент Макрон также будет участвовать в саммите, сказал посол.

Отвечая на вопрос о позиции Франции в карабахском урегулировании, посол отметил, что Франция, наряду с США и Россией, не жалеет усилий для поиска путей урегулирования. «Карабахский конфликт не имеет военного решения, и за столом переговоров должно быть найдено мирное решение. Франция приветствовала встречу в Женеве. Увы, но за месяц моего пребывания в должности я услышал вести о гибели многих армянских солдат, сказал посол. Это говорит о том, что карабахский конфликт не заморожен. Франция призывает интенсифицировать переговоры с целью поиска решения.

Возвращаясь к подписанию соглашения Армения-ЕС, посол Лакотт отметил, что ЕС продолжает оставаться крупнейшим кредитором Армении в государственном и частном секторе. Он подчеркнул, что соглашение упростит торгово-экономические отношения между Арменией и ЕС. Оно стимулирует сотрудничество и в других сферах – защита прав человека, усиление правового государства, борьба с коррупцией, развитие культурного обмена и политического диалога.