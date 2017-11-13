Армения ждет признания Израилем Геноцида армян

Интервью Министра иностранных дел Эдварда Налбандяна израильскому общественному телевидению Журналист: В связи с Вашим визитом, я бы сказал, что довольно редкое событие, когда министр иностранных дел Армении посещает Израиль. Эдвард Налбандян: Я бы скорее сказал, еще более редкое событие визит министра иностранных Израиля в Армению. Все министры иностранных дел Армении бывали с визитами в Израиле. Почти 10 лет я был послом Армении в Израиле, поэтому это не первый мой визит в Израиль. Я всегда рад возвращаться в Иерусалим. Этот визит я совершаю по приглашению премьер-министра, министра иностранных дел Биньямина Нетаньяху. Это был короткий, но довольно насыщенный визит. У меня были встречи с премьер министром Нетаньяху, с министром регионального сотрудничества Цахи Анегби, с министром по делам Иерусалима Зеэвом Элькином, со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном, и с вице-спикером Кнессета Израиля Тали Плосков, которая также является главой парламентской группы дружбы Армения-Израиль. Я имел также возможность встретиться с Армянским патриархом. Мы имеем многовековое важное армянское присутствие в Иерусалиме. Как всегда, я пользуясь случаем, посетил Яд Вашем и отдал дань памяти жертвам Холокоста. Как я уже отметил, это не первый мой визит в Яд Вашем. Яд Вашем в Иерусалиме и Цицернакаберд в Ереване призывают нас всех, особенно армянский и еврейский народы, которые пережили ужасы геноцида, что нашим моральный долгом является консолидация наших усилий для предотвращения новых геноцидов и преступлений против человечества. Журналист: В этом контексте, хотел бы спросить, каковы Ваши ожидания касательно признания Геноцида армян со стороны Израиля. Считаете ли сегодняшнюю ситуацию удовлетворительной? Был ли включен этот вопрос в повестку дня Ваших встреч в Израиле? Эдвард Налбандян: Этот вопрос был и остается частью повестки дня нашего диалога. Как я уже сказал оба народа пережили ужас геноцида. Многие ученые, политические деятели считают, что если бы Геноцид армян в свое время был бы соответствующим образом осужден, то в дальнейшем может было бы возможным предотвратить Шоа и другие геноциды. Именно поэтому мы ожидаем, что Израиль официально признает Геноцид армян. Мы видим, что в Израиле все больше и больше людей, которые выражают общественное мнение, в том числе и в парламенте, выступают за признание. Вчера я встретился со спикером Кнессета, который также выразил довольно четкую позицию насчет важности признания Кнессетом Армянского геноцида. Журналист: Полагаю, что одним из вопросов, которые поднимаются между Израилем и Арменией, это отношения между Арменией и Ираном. Как Вы оцениваете роль Ирана на Ближнем Востоке и в регионе. По Вашему мнению, имеет ли Иран позитивную роль? Эдвард Налбандян: У нас хорошие отношения с соседним Ираном, мы сотрудничаем в разных сферах. Вы должны учитывать, что мы имеем закрытые границы с двумя другими соседями - Турцией и Азербайджаном, так что Иран и Грузия - это два соседних государства, с кем мы имеем не только нормальные отношения, но и хорошее сотрудничество. И мы прилагаем усилия с целью развития нашего двустороннего сотрудничества и партнерства. Журналист: Является ли это препятствием для отношений Израиля и Армении? Эдвард Налбандян: Я не думаю, что это является препятствием для наших двусторонних отношений с Израилем, так же как не являются препятствием отношения Израиля с любым соседним Армении государством. Журналист: Мы не видим посла Армении в Израиле и не видим посла Израиля в Ереване. В чем причина того, что мы не назначаем послов напрямую? Эдвард Налбандян: Наша позиция очень четкая: как только Израиль откроет посольство в Армении, мы по принципу взаимности откроем посольство в Израиле. Журналист: Полагаю, что одна из проблем в отношениях Армении с Израилем связана с вашим соседом Азербайджаном. Азербайджанцы утверждают, что в последние несколько месяцев возникли сложности в связи с нарушениями режима прекращения огня. Как Вы прокомментируете, это действительно Армения нарушает режим прекращения огня? Эдвард Налбандян: Мы никогда не просим наших партнеров поддерживать Армению против кого-либо, в том числе против Азербайджана. В отношении нагорно-карабахской проблемы наше ожидание - поддерживать позицию международного сообщества и быть ей созвучными. Международное сообщество предоставило мандат трем сопредседателям Минской групы ОБСЕ - Соединенным Штатам, России и Франции - быть посредниками в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Это уникальный случай, когда Соединенные Штаты, Россия и Франция, на уровне президентов этих стран, приняли пять заявлений, представляя очень детальным образом, с разработанными как единое целое конкретными принципами и элементами, как может быть разрешен конфликт. И позиция Армении соответствует позиции стран сопредседателей, то есть позиции международного сообщества. Журналист: Позиция международного сообщества в том, что эти территории азербайджанские, не так ли? Эдвард Налбандян: Это не позиция международного сообщества. Как я уже сказал, позиция международного сообщества выражена в пяти заявлениях президентов трех стран сопредседателей, и там очень четко сказано, что конечный статус Нагорного Карабаха должен быть определен свободным волеизъявлением народа Нагорного Карабаха, которое будет иметь международно обязательную правовую силу, в том числе и для Азербайджана. Вот позиция международного сообщества, и мы выражаем нашу поддержку этой позиции, а Азербайджан - нет. Что касается нарушений режима прекращения огня, и, кстати, это также и позиция трех стран-сопредседателей, и следовательно также позиция международного сообщества и Армении, то бессрочные соглашения от 1994-1995 гг. между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией об установлении режима прекращения огня и об укреплении режима прекращения огня должны выполняться. Азербайджан всегда старается не соблюдать эти соглашения о прекращении огня, и даже ставить под сомнение их действительность. В этом и есть разница между нашей позицией и позицией Азербайджана. Более того, международное сообщество посредством трех сопредседателей выступило с предложением о создании механизма расследования нарушений соглашений о прекращении огня. Армения поддерживает предложение о создании механизма расследования нарушений режима прекращения огня, что может также служить как механизм предотвращения. Азербайджан отвергает создание этого механизма. Конечно, страны сопредседатели являются посредниками и не всегда могут выражать свое мнение открыто и публично. Тем не менее, они всегда заявляют, что та сторона, которая отказывается от создания механизма предотвращения, несет всю ответственность за нарушения режима прекращения огня. Журналист: Каковы Ваши ожидания от Израиля относительно военной помощи или военного экспорта, так как я знаю, что это было проблемой между двумя странами? Эдвард Налбандян: Продажа вооружений это не торговля овощами, и такого рода торговля всегда имеет свою темную сторону, которая может привести к некоторым негативным последствиям. В отношениях Армении и Израиля важно то, что мы не имеем запретов для обсуждения какого-либо вопроса, даже самые чувствительные вопросы мы обсуждаем открыто и стараемся найти решения. Журналист: Каковы Ваши ожидания от Израиля насчет этого вопроса? Эдвард Налбандян: Я сказал Вам то, что мог сказать. Мы проводим открытые и очень позитивные обсуждения. mfa.am