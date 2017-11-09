Вот почему не упоминают о Венской повестке

Эксплуатация Баку-Тбилиси-Карс должна была воодушевить Турцию и Азербайджан, которые посчитали, что у них появился козырь против Армении, и теперь они могут предлагать что угодно. Могут даже предложить России воспользоваться этой дорогой. Им кажется, что они обрели силу и могут диктовать. Эрдоган решил строить из себя нового Ататюрка.

Не думаю, потому что сигналы поступают иные, и процессы в мире тоже другие, поэтому мы не должны строить прогнозы на прецедентах. Большинство специалистов также считают, что предложения Турции вряд ли дойдут до адресата, времена не те. Они тоже помнят, что произошло в 1919-21 гг., и пытаются понять, что может произойти.

В мире многое изменилось: во-первых, за актуализацией курдского вопроса стоят мощные силы, все знают о позиции США и Израиля, и не ясно, какие цели преследует здесь Россия. Все это поставило в довольно неудобное положение двух наших соседей - Турцию и Иран. При наличии серьезных проблем с США эти страны поняли, какую мину под них заложили, и не зря создается впечатление политического треугольника Россия-Турция-Иран. То есть, Турция и Иран сразу же обратились к России в надежде, что она не поддержит курдский фактор. Вот в чем разница, то есть, страны эти не усилились, а ослабли, причем, под воздействием непонятного и мощного курдского фактора. Поэтому они пытаются вместе разрабатывать какие-то проекты, чтобы Россия встала на их сторону. А Россия, естественно, пользуется этим.

С другой стороны, мы прекрасно знаем, что представляет собой Турция, которая все время выдвигает свои условия. Поэтому сейчас сложно анализировать на исторических прецедентах. С одной стороны, Баку-Тбилиси-Карс – успех Турции и Азербайджана, с другой стороны, построить под носом Армении железную дорогу и запретить ей пользоваться ею наивно. Разумнее было бы пригласить Армению с самого начала, чтобы не столкнуться с проблемами потом. Но турецкое мышление таких вещей не терпит. Они любят говорить с позиций силы и диктовать свои условия.

Серж Саркисян рассматривает все процессы в мире исключительно с точки зрения собственной выгоды. Сейчас он думает, как бы в очередной раз снять выгоду, укрепить свои позиции, остаться у власти еще на 40 лет. В этом контексте заявления Сержа Саркисяна понятны. Но мы не можем забыть поведение и действия Сержа Саркисяна после Апрельской войны. Думаю, никто не сомневется в том, что он пытался получить выгоду и от отказа от Венской повестки.

Они боятся говорить даже об условиях, принятых в Женеве. Занимаются демагогией, но никто так и не заявил однозначно, что Армения настаивает на условии размещения механизмов расследования. Как они могут такое сказать, если в ноябре они поехали и договорились об ином. Даже молодые демагоги страшатся упомянуть это условие. Шаварш Кочарян неожиданно вспомнил о соглашении 1994 года, только чтобы не говорить о венской повестке.

Они бы очень хотели прослыть властью, способной принимать решения. Но реальность несколько иная. Можно уже заметить, что даже в отношениях Турции, России и Азербайджана пытаются решить этот вопрос. В свое время Карабах отстранили от переговоров, теперь пытаются отстранить Армению. В распространяемых Азербайджаном слухах о тех или иных условиях России нет даже упоминания о Карабахе или Армении. Другое дело, что ты сам добровольно сдаешь свое право, иллюзорно рассчитывая на выгоду, и тогда остаешься у разбитого корыта. Вопросы решают уже без тебя, не спрашивая. Мнение Армении их уже не интересует. Их интересовало только одно – отказ от Венских договоренностей, и этого они добились. Если не так, пусть скажут, что не отказались от венских договоренностей.