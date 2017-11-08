Время постепенно начнет работать на нас

Я не дипломат, а военный, а любой военный против уступок.

Нормально, потому что мы берем кредит под низкие проценты и можем легко расплатиться. Внешний долг есть у всех, и у Америки, и России.

Нельзя верить Алиеву и Азербайджану, они всегда будут сохранять эскалацию, потому что эта страна сталкивается также с серьезными внутренними проблемами. Алиев бесчестный политик. Политика Азербайджана и старшего брата Турции всегда была направлена против армян. Пантюркизм предполагает истребление армян. Нельзя верить азербайджанцам, особенно Алиеву. Они врут, потому что могут.

Без переговоров никак, это процесс, который фасилитирует ОБСЕ. Если мы откажемся от переговоров, нас обвинят в срыве мирного процесса. Переговоры организуют посредники, которые сажают стороны за стол. Добровольно никто не пойдет на переговоры, так как никто не доверяет друг другу.

Это план Турции. Они открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, до этого Эрдоган встречался с Алиевым и заявил, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном, что она за справедливое решение, а справедливость для них – Карабах в составе Азербайджана. С этой рикторикой мы знакомы давно. Это политика Турции, но, к счастью, у них ничего не получается. Вчера еще один американский штат признал Геноцид армян, и время постепенно будет работать на нас. И Америка, и Евросоюз хотят ввести санкции против Азербайджана – из-за нарушений прав человека, свободы слова.

Ситуация относительно спокойная, хотя напряжение есть, как всегда, но армянская сторона уверенно стоит на страже границ. Делается все для укрепления границы. Апрельские события прошлого года указали на пробелы, и сейчас проводится работа по их восполнению.