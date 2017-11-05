«Болезненным» решение станет для тех, кто пойдет на территориальные уступки

Наш собеседник – ветеран Арцахской войны, кавалер Золотого креста Ваан Бадасян. Господин Бадасян, как вы относитесь к изменениям в армейском законодательстве, в частности, к отмене отсрочки? Я считаю, что поправки нормальные. Есть, конечно, объективные причины для протестов, связанные с наукой, но науке за последние десятилетия нанесен такой урон, что вряд ли она пострадает от отсрочки. Наоборот, наука порой страдает от того, что отсрочка предоставляется тем, кто не имеет ничего общего с наукой. Дети многих чиновников освобождены от армии именно по научной линии. Скоро этот канал закроют. То есть, справедливость в какой-то степени восстановится, и все должны будут служить. Детей чиновников придется освобождать либо по причине сексуальной ориентации, либо близорукости или импотенции. Основной причиной отклонения от армии являются проблемы со здоровьем. То есть, даже здоровых легко можно оформить как больных и освободить от армии. И вместо них приходится служить больным ребятам. Решит ли новый закон эту проблему? Закон и сегодня регулирует этот вопрос, но слишком много злоупотреблений. Мне много раз приходилось видеть, как служили молодые люди с пороком сердца, были даже случаи, когда они умирали. Будут ли в новом законодательстве гарантии, что такие случаи исключаются? Закон-то можно принять, но будут ли его соблюдать. Но я считаю, что все должны служить – это единственный положительный принцип закона. Скоро уклоняться от армии будет сложнее. Серж Саркисян заявил, то урегулирование карабахской конфликта будет болезненным. Замминистра ИД Шаварш Кочарян говорит, что Саркисян имел в виду случай, если Азербайджан образумится, согласится на свою долю уступок, тогда решение будет для обеих сторон болезненным. Если речь идет о территориальных уступках, то это доморощенные заявления, потому что землю не сдадим. Серж Саркисян по сей день ни разу не говорил о сдаче земли. Он говорил, что была такая готовность, но Азербайджан не стал соблюдать договоренность, и так далее. Но о территориальных уступках ни он, ни другие официальные лица не говорили, только чиновники второго эшелона. На деле никаких уступок не будет, а если будут, то мы поднимем оружие. Это вопрос нашего поколения, нашего будущего, чтобы можно было жить на этой земле в мире. А чтобы жить в мире, мы не должны идти на уступки. Что имел в виду Серж Саркисян под болезненным решением? Не знаю, одно знаю точно – оно будет болезненным для тех, кто пойдет на территориальные уступки.
«Болезненным» решение станет для тех, кто пойдет на территориальные уступки
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- Интервью - 05 Ноября 2017, 23:17