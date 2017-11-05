«Болезненным» решение станет для тех, кто пойдет на территориальные уступки

Наш собеседник – ветеран Арцахской войны, кавалер Золотого креста Ваан Бадасян.

Я считаю, что поправки нормальные. Есть, конечно, объективные причины для протестов, связанные с наукой, но науке за последние десятилетия нанесен такой урон, что вряд ли она пострадает от отсрочки. Наоборот, наука порой страдает от того, что отсрочка предоставляется тем, кто не имеет ничего общего с наукой.

Дети многих чиновников освобождены от армии именно по научной линии. Скоро этот канал закроют. То есть, справедливость в какой-то степени восстановится, и все должны будут служить. Детей чиновников придется освобождать либо по причине сексуальной ориентации, либо близорукости или импотенции.

Закон и сегодня регулирует этот вопрос, но слишком много злоупотреблений. Мне много раз приходилось видеть, как служили молодые люди с пороком сердца, были даже случаи, когда они умирали.

Закон-то можно принять, но будут ли его соблюдать. Но я считаю, что все должны служить – это единственный положительный принцип закона. Скоро уклоняться от армии будет сложнее.

Если речь идет о территориальных уступках, то это доморощенные заявления, потому что землю не сдадим. Серж Саркисян по сей день ни разу не говорил о сдаче земли. Он говорил, что была такая готовность, но Азербайджан не стал соблюдать договоренность, и так далее. Но о территориальных уступках ни он, ни другие официальные лица не говорили, только чиновники второго эшелона. На деле никаких уступок не будет, а если будут, то мы поднимем оружие. Это вопрос нашего поколения, нашего будущего, чтобы можно было жить на этой земле в мире. А чтобы жить в мире, мы не должны идти на уступки.

Не знаю, одно знаю точно – оно будет болезненным для тех, кто пойдет на территориальные уступки.