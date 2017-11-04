Россия может предпринять в отношении Армении лишь один серьезный шаг

Это все инициатива Москвы. Поскольку Кремль сейчас находится в изоляции, важнейшие страны – ЕС, США – не считают Путина рукопожатным, он не получает приглашений в главные мировые столицы и пытается компенсировать это активизацией отношений с Казахстаном, Арменией, Ираном, Турцией, Азербайджаном. Россия вспоминает о «ближних» соседях, лишь оказавшись в изоляции. Путин не может предложить Армении ничего серьезного. Есть только один серьезный вопрос – денонсировать итоги конференции Ленин-Ататюрк и членство Армении в ЕАЭС. Тогда мы станем партнерами, и встречи будут иметь ценность. А сейчас нет никакой разницы между встречами Путина со своими губернаторами и президентом Армении. Это всего лишь маленький спектакль.

Кремль проводит непонятную политику, которая не отвечает интересам народа. Оппозиция в России, начиная с Собчак, не понимает, какой смысл России защищать диктаторов – Южную Корею, Асада. Мы тоже не понимаем, что будет накануне подписания соглашения Армения-ЕС. Но Москве постсоветская интеграция без Украины неинтересна, Россия - это уже татаро-монгольская империя, где русские становятся меньшинством, настолько, что Карелия и Удмуртия уже бросают вызов Кремлю. В России, как вы знаете, запретили называть глав национальных республик президентами, и теперь Татарстан пытается бороться за то, что оно государство, и государственным языком у них является татарский. А наш министр образования с балалайкой в руках воспевает оды русскому языку.

Это один из элементов русификации Российской империи: они вынуждают отмечать важность русского языка не только Армению, но и свои национальные меньшинства. То есть, российское государство уже стало неуправляемым, более десятка губернаторов уволили, но губернии все равно сложно контролировать. И в этих условиях Армения обретает для России важное значение.

Николай Второй тоже в свое время приказал закрыть национальные школы, организовал еврейские и армянские погромы, но как только началась война, и российская армия потеряла как минимум 700 тыс. убитыми в 1914 году, 1,5 млн. оказались в плену, они вновь вспомнили братьев-христиан и призвали армян в армию. И Мясникян, и Восканян, и Хаханян, а центрально-азиатские народы не призывали в армию, их просто игнорировали. Но как только попытались призвать в армию, они восстали – в 1916 году в Средней Азии началось восстание, войска отозвали с фронта и направили на подавление бунта.

Так что, нас еще часто будут приглашать в Кремль, Путин будет сажать Сержа Саркисяна одесную, как в 1915-16 гг. Николай Второй жаловал армянам, по из мнению – неправославным сектантам - офицерские звания, поскольку в 1917 году два миллиона русских покинули фронт и вернулись с оружием домой. Воевали национальные меньшинства – финны, латыши, эстонцы, армяне, грузины. Как только империя ослабевала, вспоминали про меньшинства, и сейчас тоже Сержа Саркисяна чуть не каждую неделю зовут в Москву.

После начала Второй мировой войны Сталин реабилитировал Армянскую Апостольскую церковь, из армян укомплектовали полки и отправили на фронт.

Есть одно обстоятельство – Путин консервативен, он не любит перемен. И пока есть Путин, решения в Армении будет принимать Саркисян. Они же познакомились, когда Саркисян возглавлял СНБ Армении, и они друзья-чекисты. Серж Саркисян прекрасно сработался с Путиным.