Если Серж Саркисян не подпишет вновь, можно будет говорить о конце суверенной Армении

Наш собеседник – руководитель центра Модус вивенди Ара Папян. Господин Папян, Серж Саркисян дал интервью российским СМИ. В какой мере эти интервью связаны с планируемым подписанием Соглашения Армения-ЕС? Вы думаете, в Москве по этому поводу Сержа Саркисяна ждет решающий разговор? Ощущение такое, что интервью даны для подчеркивания эффективности и позитивности вступления Армении в ЕАЭС. Но визит в Россию за неделю до подписания соглашения с ЕС у меня также вызвал озабоченность. Ничего исключать нельзя, учитывая нестабильность позиции нашего руководства по многим вопросам. Но если и на этот раз не подпишут соглашение, то 90% государств перестанут нас воспринимать всерьез. Зовет ли Путин Саркисяна на ковер? В своих интервью Серж Саркисян расточает хвалу ЕАЭС, собственно, журналист для того и прибыл. Это принятая практика – давать интервью в преддверии визитов. Но очевидно, что у Сержа Саркисяна просто вырывают «признания» в том, что все хорошо. Это делается для того, чтобы загнать Сержа Саркисяна в угол до визита, потом сказать, что сами признавались в эффективности союза, и портить отношения не стоит. Русские не приемлют альтернатив для Армении. Они прекрасно знают, что альтернатива нарастит возможности Армении маневрировать. Но если Саркисян и на этот раз не подпишет соглашение с ЕС, это будет значить, что Армения перестанет быть суверенным государством. Это будет уровень даже ниже автономии. Власти Армении говорят, что мяч на стороне ЕС, и Армения выполнила свою часть работы. Вы не считаете, что власти просто пытаются застраховаться на случай дальнейших развитий? ЕС – это не одно государство, и определенные технические проблемы могут возникнуть, но это не может быть причиной для принципиального отказа от подписания. Если даже соглашение будет подписано через 2 недели после саммита, то это не проблема, проблемой станет, если армянская сторона начнет искать поводы для неподписания. Соглашение может обеспечить приток свежего воздуха в армянскую экономику, где ситуация неутешительная. Серж Саркисян анонсировал также прибытие очередной партии оружия из России в рамках 200-миллионного кредита и заявил о подписании нового, 100-миллионного кредита. В смысле закупок вооружений у Армении нет особой альтернативы. Есть, конечно, рынок современных вооружений, но у нас нет для этого денег. А Россия пользуется этим – ссужает нам деньги, продает оружие и решает сразу несколько задач. Во-первых, углубляет зависимость Армении от себя, во-вторых, сбывает свое оружие, в-третьих, стимулирует Азербайджан на новые закупки вооружений. Это рыночный маневр, который Москва осуществляет за наш счет. Понятно, что против наших 100 млн. вооружений Азербайджан закупит вооружений на 1 млрд.. Оружие – это, конечно, важно, но я всегда считал, что в вопросах безопасности оружие и армия должны вступать в дело в последнюю очередь. На первом месте - сохранение баланса политическими и экономическими методами и сдерживание, потому что иначе нам придется все время быть в гонке вооружений, что чревато кошмарными последствиями. Эмиграция и экономический спад также обусловлены этим, так как ни на что другое денег не остается. Серж Саркисян заявил на одной из своих встреч, что урегулирование будет болезненным. Как вы прокомментируете? Серж Саркисян говорил об этом все последние годы, называя это то мадридскими принципами, то Казанским документом. В этих документах зафиксированы уступки, в соответствии с этими планами все районы вокруг бывшей НКАО должны быть сданы. Но я хочу напомнить, что Серж Саркисян был среди тех, кто в 1998 году осуществил переворот и сверг Левона Тер-Петросяна под тем предлогом, что счел те же уступки неприемлемыми. Если Серж Саркисян также считает их неприемлемыми, то он должен отказаться от всех достижений и попросить прощения у Левона Тер-Петросяна. Он пришел к власти под одним лозунгом и покидает под обратным? Если он изменил позицию, то должен попросить прощения, а если в 1998 он был того же мнения, значит, это был просто дворцовый переворот, и не только с его стороны, но и Вазгена Саркисяна и других. Я не считаю, что территориальные уступки приведут нас к миру и урегулированию. Наоборот, это только подпитает соблазн Азербайджана, наши позиции станут уязвимее, границы – ближе и незащищеннее, и мы получим войну. То есть, выбор действительно болезненный. Альтернатива одна – противиться войне имеющимися способами – укреплять позиции, обеспечить более краткую линию фронта. В случае уступок армия будет деморализована, а общество беззащитно. Я не верю, что обязательства Азербайджана или мирового сообщества, которые будут зафиксированы в каком-то документе, будут выполнены.
Если Серж Саркисян не подпишет вновь, можно будет говорить о конце суверенной Армении
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- Интервью - 02 Ноября 2017, 13:19