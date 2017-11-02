Если Серж Саркисян не подпишет вновь, можно будет говорить о конце суверенной Армении

Ощущение такое, что интервью даны для подчеркивания эффективности и позитивности вступления Армении в ЕАЭС. Но визит в Россию за неделю до подписания соглашения с ЕС у меня также вызвал озабоченность. Ничего исключать нельзя, учитывая нестабильность позиции нашего руководства по многим вопросам. Но если и на этот раз не подпишут соглашение, то 90% государств перестанут нас воспринимать всерьез.

В своих интервью Серж Саркисян расточает хвалу ЕАЭС, собственно, журналист для того и прибыл. Это принятая практика – давать интервью в преддверии визитов. Но очевидно, что у Сержа Саркисяна просто вырывают «признания» в том, что все хорошо. Это делается для того, чтобы загнать Сержа Саркисяна в угол до визита, потом сказать, что сами признавались в эффективности союза, и портить отношения не стоит. Русские не приемлют альтернатив для Армении. Они прекрасно знают, что альтернатива нарастит возможности Армении маневрировать. Но если Саркисян и на этот раз не подпишет соглашение с ЕС, это будет значить, что Армения перестанет быть суверенным государством. Это будет уровень даже ниже автономии.

ЕС – это не одно государство, и определенные технические проблемы могут возникнуть, но это не может быть причиной для принципиального отказа от подписания. Если даже соглашение будет подписано через 2 недели после саммита, то это не проблема, проблемой станет, если армянская сторона начнет искать поводы для неподписания. Соглашение может обеспечить приток свежего воздуха в армянскую экономику, где ситуация неутешительная.

В смысле закупок вооружений у Армении нет особой альтернативы. Есть, конечно, рынок современных вооружений, но у нас нет для этого денег. А Россия пользуется этим – ссужает нам деньги, продает оружие и решает сразу несколько задач. Во-первых, углубляет зависимость Армении от себя, во-вторых, сбывает свое оружие, в-третьих, стимулирует Азербайджан на новые закупки вооружений. Это рыночный маневр, который Москва осуществляет за наш счет. Понятно, что против наших 100 млн. вооружений Азербайджан закупит вооружений на 1 млрд..

Оружие – это, конечно, важно, но я всегда считал, что в вопросах безопасности оружие и армия должны вступать в дело в последнюю очередь. На первом месте - сохранение баланса политическими и экономическими методами и сдерживание, потому что иначе нам придется все время быть в гонке вооружений, что чревато кошмарными последствиями. Эмиграция и экономический спад также обусловлены этим, так как ни на что другое денег не остается.

Серж Саркисян говорил об этом все последние годы, называя это то мадридскими принципами, то Казанским документом. В этих документах зафиксированы уступки, в соответствии с этими планами все районы вокруг бывшей НКАО должны быть сданы. Но я хочу напомнить, что Серж Саркисян был среди тех, кто в 1998 году осуществил переворот и сверг Левона Тер-Петросяна под тем предлогом, что счел те же уступки неприемлемыми. Если Серж Саркисян также считает их неприемлемыми, то он должен отказаться от всех достижений и попросить прощения у Левона Тер-Петросяна. Он пришел к власти под одним лозунгом и покидает под обратным? Если он изменил позицию, то должен попросить прощения, а если в 1998 он был того же мнения, значит, это был просто дворцовый переворот, и не только с его стороны, но и Вазгена Саркисяна и других.

Я не считаю, что территориальные уступки приведут нас к миру и урегулированию. Наоборот, это только подпитает соблазн Азербайджана, наши позиции станут уязвимее, границы – ближе и незащищеннее, и мы получим войну. То есть, выбор действительно болезненный. Альтернатива одна – противиться войне имеющимися способами – укреплять позиции, обеспечить более краткую линию фронта. В случае уступок армия будет деморализована, а общество беззащитно. Я не верю, что обязательства Азербайджана или мирового сообщества, которые будут зафиксированы в каком-то документе, будут выполнены.